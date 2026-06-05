〈陸股盤後〉滬指連二黑失守4050點 本周累跌1% 連四周走跌
鉅亨網編譯陳韋廷
中國 A 股三大指數今 (5) 日集體收低，半導體、電腦硬體、電力族群領跌，上證指數(SSEC) 連 2 日走跌，失守 4050 點關口且周線連 4 周下跌，本周累計下跌 1%
滬指今日收黑 0.74% 至 4027.74 點，深證成指 (SZI) 收低 2.21% 至 15314.7 點，創業板指收跌 3.2% 至 3957.94 點，滬深兩市成交額人民幣 3 兆 692 億元，較前一交易日 2 兆 7577 億元增量 3115 億元。
盤面上，半導體、算力硬體產業鏈領跌，固德威、唯特偶等跌超 10%，大全能源、東微半導、盛合晶微、瀾起科技、華潤微、中際旭創等跌超 7%；電力類股跌幅靠前，美能能源、豫能控股、廣西能源、華電能源等跌停，恆盛能源、大唐發電、華能蒙電等跌超 8%。
上漲族群方面，人形機器人族群逆勢爆發，中大力德出現 4 個交易日來第 2 根漲停板，綠的諧波、科力爾、光洋股漲停；玻璃基板概念股震盪拉升，沃格光電觸及漲停，再創歷史新高，三峽新材連 2 天漲停；光纖概念股反覆走強，三孚股份 3 個交易日內二度漲停，特發訊息、烽火通信觸及漲停。此外，遊戲族群表現活躍，金屬新材料類股全天表現強勢。
根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 3276 檔上漲，2110 檔下跌，平盤 135 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 127 檔股票漲幅在 9% 以上，34 檔在 9% 以上。
國信證券表示，短期市場因部分資金存在獲利了結需求，震蕩整固態勢恐將持續，結構層面需注重均衡配置。中期來看，A 股短期盤整並未改變向上趨勢，反彈行情仍將延續，分化行情有望收斂。
開源證券認為，科技成長仍是當前核心主線，但內部正迎來審美升級，市場需重新篩選具備估值承載和獲利兌現能力的資產，A 股後市主線仍聚焦科技成長，但並非簡單追高景氣賽道，而是需沿「二次點火」方向推進結構升級。
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