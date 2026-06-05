鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-05 17:15

外資連續 2 日大賣台股，今 (5) 日加權指數續挫 606 點，台北匯市也略偏弱整理，新台幣終場收在 31.475 元，貶值 1.5 分，收在 31.475 元，台北外匯經紀公司成交值較昨日放大至 19.36 億美元。

新台幣今日以 31.48 元、貶值 2 分開出後，一度升值至 31.44 元，儘管多數時間走弱，但貶值壓力並未擴大，最低為 31.526 元，全日高低價差 8.6 分。

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觀察主要亞幣，韓元續挫超過 0.4%，新台幣收貶 0.05%，人民幣、日元和星元轉為小升 0.05% 左右，美元指數則跌約 0.15% 上下。

元大投顧分析，美國經濟數據讓年底升息機率攀升，加上市場預期新任聯準會主席可能捨棄點陣圖，政策透明度不確定性拉高，令台股有獲利調節的賣壓。

統一投顧表示，美國公布截至 5 月 30 日當周初領失業救濟金人數增加至 22.5 萬人，創 2 月以來新高，略高於市場預期，不過整體水準仍處於歷史低檔區間，顯示勞動市場尚未出現明顯惡化跡象。