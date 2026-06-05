時隔7月再訪！黃仁勳1點多抵韓後見T1電競隊Faker 晚餐吃烤肉 韓網友建網站追「老黃吃播」

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-05 13:00

輝達執行長黃仁勳今 (5) 日將訪問南韓 4 天，將與南韓主要企業掌門人等互動。在他到來之前，南韓民眾早已隔著螢幕追看他在中國跟台灣兩地的一連串「吃播」，南韓網友也建起一個網站，即時追蹤黃仁勳「吃哪、走哪」。

(圖:shutterstock)

《韓聯社》今日引述輝達和 IT 業人士消息報導，黃仁勳將於當天下午 1 時許通過金浦機場入境，隨後前往南韓電競隊 T1 主題網咖 T1 BASECAMP，與 T1 隊員們互動。

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T1 隊長 Faker(李相赫) 等 5 名隊員將全數出席。雙方將對電子競技產業發展方案進行討論。

之後，黃仁勳將在弘大入口附近五花肉店與南韓主要企業掌人門共進晚餐。SK 集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG 集團會長具光謨、NAVER 董事會主席李海珍等將出席。

這將是黃仁勳自去年 10 月底訪韓後，時隔 7 個月再次訪韓。

根據分析，輝達與韓企合作範圍將從原先的 HBM 等半導體供應鏈擴大到機器人、汽車、網遊和雲端運算基礎設施的情況下，黃仁勳此訪可望進一步深化輝達與南韓 AI 產業生態的合作。

上月造訪中國時，黃仁勳在街頭吃中國美食走紅，被冠以「吃播明星」綽號。他在北京南鑼鼓巷的炸醬麵店捧著一碗麵站著吃，並連說「It"s so good(真好吃)」，喝一口豆汁後當場皺眉的影片甚至衝上微博熱搜。

訪韓前，黃仁勳週三 (3 日) 在台北宴請韓企人員時曾表示， 想吃炸雞、參雞湯、五花肉，還稱訪韓「最重要的可能是去趟炸雞店」。

分析人士認為，「吃播」其實有助於增加黃仁勳的曝光度。長期以來，AI、半導體給大眾的印象充滿距離感。對「Vera Rubin 架構」「算力」「先進製程」這些詞，普通人難以共鳴，而小吃、吃播卻是所有人都能理解的共同語言，這讓原本與 AI 毫無關聯的人也開始關注輝達的一舉一動。

南韓網友甚至創建一個名為「黃仁勳的足跡」的網站，匯總黃仁勳的行程，將其行蹤標註在地圖上，網站上甚至即時顯示所謂「黃仁勳概念股」的股價變動率。