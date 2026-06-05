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HBM4大戰開打！黃仁勳證實三星、SK海力士、美光均獲認證

鉅亨網編輯林羿君

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳表示，該公司已完成對全球三大記憶體晶片製造商的認證，允許其為輝達 AI 加速器供應最先進的高頻寬記憶體（HBM）產品。

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HBM4大戰開打！黃仁勳證實三星、SK海力士、美光均獲認證。(圖:shutterstock)

此一決定代表 SK 海力士、三星電子與美光科技 (MU-US) 已正式獲得綠燈放行，將啟動最新一代 HBM4 晶片的量產與供應，以導入輝達的 AI 加速器。


這三家業者共同主導了全球運算用記憶體半導體市場，先前為了爭奪這塊利潤豐厚的新興市場大餅，早已展開極為激烈的競爭。

黃仁勳在抵達首爾、展開為期數天訪問行程後向媒體表示：「三家供應商都已通過認證。」他並指出：「三家供應商都已投入生產，目前正全力競逐支援 Vera Rubin。」Vera Rubin 為輝達最新一代 AI 晶片平台。

根據行程安排，黃仁勳將於週五 (5 日) 宴請部分南韓主要供應商高層，並預計於週末觀看棒球賽。


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黃仁勳訪韓記憶體HBM4

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