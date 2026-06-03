〈COMPUTEX〉技嘉GADU模組化貨櫃資料中心亮相 與工研院合作推展機器人業務

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-03 17:10

PC 品牌技嘉 (2376-TW) 於 COMPUTEX 2026 展覽中，以 Future Landing 為年度主題，全面展示從硬體、軟體到整個基礎建設的縱橫向布局，呈現人工智慧基礎建設如何從規劃階段邁向實際大規模運作。

技嘉GADU模組化貨櫃資料中心亮相 與工研院合作推展機器人業務。(鉅亨網記者吳承諦攝)

技嘉今年將 GADU 加速佈建解決方案與 GAIFA 人工智慧工廠列為兩大發展重點。其中 GADU 為模組化且預製概念的貨櫃型資料中心，相較於傳統建築物型資料中心超過四年的興建期，貨櫃型解決方案可在一年以內完成部署，能協助空間有限的傳統產業或電信商在網路邊緣算力不足處進行土地活化與彈性擴展，目前也已經與台系客戶洽談合作。

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除了貨櫃型資料中心，技嘉在國內外也積極打造 AI 工廠，目前在海外已協助韓國客戶建置，並且與歐系客戶洽談中。而位於台灣土城的 GAIFA 自建 AI 工廠大樓也已落成，目前正進行內部配置安裝。在軟體與策略合作方面，技嘉推出自主開發的 GPM 管理平台以統一監控機房資源與工作負載，並同步與輝達以及 Weka、VAST 等第三方軟體大廠打造全堆疊整套解決方案，

針對終端使用者的高價值應用場域，技嘉透過旗下子公司雲求與技宸布局智慧醫療生態系，將 BRIX 迷你電腦、工作站及 AI TOP ATOM 桌上型超級電腦等硬體平台，與台灣醫療軟體夥伴的輔助診斷系統深度整合。目前這項技術已導入骨髓抹片分類、內視鏡大腸息肉偵測及肺部影像輔助診斷等臨床場域，協助醫生更快速準確地判讀，同時兼顧病患隱私與法規合規。