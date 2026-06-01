鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-01 17:47

年度科技盛會 COMPUTEX 2026 台北國際電腦展即將登場，全球電腦與先進運算領導大廠技嘉 (2376-TW) 今日於展前舉辦大型發表會，以 ENTER INFINITY 為主題正式揭曉全新產品陣容。適逢公司成立 40 週年，技嘉同步推出 INFINITY 系列限定產品，透過橫跨地端人工智慧運算平台、次世代主機板、顯示卡、AI 電競筆電、AI 電競螢幕與智慧周邊，展現將四十年創新積累延伸至人工智慧時代的軟硬體整合實力。

在產品業務展望與新創市場布局方面，技嘉積極搶占次世代人工智慧部署與邊緣運算藍海，旗下專責基礎架構解決方案的子公司技鋼科技也同步亮相，集中呈現由輝達驅動的全方位 AI 基礎架構方案。技嘉科技集團總經理林英宇指出，公司持續以 INFINITY 為核心理念，不斷突破技術與體驗的既有界限，並將對未來可能性的探索，落實於每一項產品創新之中。

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針對硬體核心展出項目，技嘉 INFINITY 限定系列專為追求極致效能的遊戲玩家與 AI 運算需求打造，推出搭載超高記憶體速度與獨家技術的 X870 系列主機板，以及業界首創 3D 金屬列印散熱模組的 X870E AORUS INFINITY NEXT。備受矚目的新世代顯示卡方面，榮獲德國紅點設計大獎的 AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 顯示卡，聯手 RTX 5080、RTX 5070 Ti 等新品同步登場，導入全新 STEALTH 背插式隱線設計，優化主機外觀與氣流動線。

在地端 AI 生態系的擴展上，技嘉推出 AI TOP 100 B850 地端 AI 超級電腦，鎖定自主代理式 AI 時代下的開發者需求，可支援超過 200B 參數模型。技鋼科技則重磅端出專為大規模 AI 訓練與推論設計的機櫃級 NVIDIA Vera Rubin NVL72 平台，引領自主代理式 AI 時代，推論效能每瓦吞吐量提升 10 倍、Token 成本降至十分之一。此外，為解決功率密度持續增加的供電限制，現場也展示全新 800 VDC 電力配送解決方案，全力支應次世代基礎設施。

為了協助全球客戶交付可擴展且生產就緒的 AI 工廠解決方案，技鋼科技正式導入 NVIDIA DSX 平台，並締造兩項重要營運里程碑。第一，全新 AI 工廠加速器 GAIFA 預計於第三季末在台灣正式亮相，強化整合效率與營運效能；第二，全新推出的貨櫃化加速部署單元 GADU，將可擴展的 AI 基礎架構以即插即用方式部署於任何環境，打造開箱即用的 AI 工廠。整個展區更透過實體機械手臂示範 GPU 精確安裝作業，全面支援 24 小時全年無休的智慧製造需求。