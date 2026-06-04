鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-04 14:08

華擎 (3515-TW) 旗下永擎 (7711-TW) 今 (4) 日與日本 AI 基礎設施企業 Datasection 正式簽署合作備忘錄， Datasection 向永擎採購 587 台搭載輝達 Blackwell 架構的 B200 伺服器，雙方將聯手加速泰國人工智慧資料中心的建置開發。

永擎表示，本次大型採購與戰略合作是因應泰國政府推動泰國 4.0 國家戰略，以及第二階段國家人工智慧戰略計畫，東南亞各國對先進人工智慧計算資源的需求正迎來爆發性成長。

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永擎提到，Datasection 先前已於去年 12/22 宣布在泰國曼谷附近建立新世代人工智慧資料中心，本次永擎的尖端設備將能將該資料中心的處理能力提升至空前規模，協助泰國從基礎設施層面建立數位主權並推動人工智慧社會發展。

永擎指出，未來部署於曼谷的人工智慧資料中心後，將專門租賃給一家需要全球最先進計算環境的美國頂尖企業，作為其專用的高效能計算平台。