新科萬金股川湖Q2賺70.9億元季增逾一倍創新高 EPS 74.38元

伺服器導軌廠川湖 ( 2059-TW ) 今 (6) 日公布第二季財報，第二季毛利率、營益率創高，稅後純益達 70.9 億元，季增 103.3 %，年增 1054.2 %，每股純益 74.38 元，創歷史新高；川湖股價今日勁揚，收盤達 10100 元，漲約 6.6%，創歷史新高，成為台股第三檔萬金股，成交量 644 張。

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川湖目前積極擴廠，美國廠將於下半年量產，高雄廠預計在 2027 年下半年投產。川湖也積極布局 AI 自動化滑軌，並優化工廠管理。