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新科萬金股川湖Q2賺70.9億元季增逾一倍創新高 EPS 74.38元

鉅亨網記者吳承諦 台北

伺服器導軌廠川湖 (2059-TW) 今 (6) 日公布第二季財報，第二季毛利率、營益率創高，稅後純益達 70.9 億元，季增 103.3 %，年增 1054.2 %，每股純益 74.38 元，創歷史新高；川湖股價今日勁揚，收盤達 10100 元，漲約 6.6%，創歷史新高，成為台股第三檔萬金股，成交量 644 張。

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川湖Q2賺70.9億元季增逾一倍創新高 EPS 74.38元。(圖：shutterstock)

第二季營收 108.3 億元，季增 98.7 %，年增 156.1 %；毛利率 87.4 %，季增 9.7 個百分點，年增 9.9 個百分點；營業利益 88.9 億 元，季增 143.3 %，年增 199.7 %；營益率 82.1 %，季增 15 個百分點，年增 11.9 個百分點。稅後純益 70.9 億元，季增 103.3 %，年增 1054.2 %，每股純益 74.38 元。


上半年累計營收 162.8 億元，年增 98.9 %；毛利率 84.2 %，年增 7.4 個百分點；營業利益 125.4 億 元，年增 120.5 %；營益率 77.1 %，年增 7.5 個百分點；稅後純益 105.7 億元，年增 238.3 %，每股純益 110.96 元。

川湖目前積極擴廠，美國廠將於下半年量產，高雄廠預計在 2027 年下半年投產。川湖也積極布局 AI 自動化滑軌，並優化工廠管理。


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川湖AI伺服器滑軌萬金股

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