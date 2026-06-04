康和證前4月獲利翻倍 賺贏去年全年 聚焦三大營運策略

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-04 11:20

康和證券 (6016-TW) 今 (4) 日召開 115 年度股東常會，康和證董事長鄭大宇表示，今年前 4 月每股純益 (EPS) 達 4.46 元，已超越去年全年獲利的 124%，營運將持續聚焦於「數位金融、減少缺失、ESG」三大主軸，致力推動數位轉型和創新應用。

康和證今日召開股東常會。(圖：康和證提供)

康和證推動數位轉型、創新應用，拚建立差異化的數位競爭優勢，並透過打造全產品線平台提供優質的客戶服務體驗，落實社會共好與團隊成長願景。

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康和證在會中通過去年度財報及盈餘分配案，去年稅後純益 13.67 億元，每股純益 (EPS) 1.98 元，將配發 0.155 元現金股利和 1.25 元股票股利，合計股利達 1.405 元創新高。

而康和證今年前 4 月營收達 50.96 億元，稅後純益 30.63 億元，每股純益 (EPS) 4.46 元，並已超越去年全年獲利的 124%。

鄭大宇說明，經紀業務以「數位轉型」和「財富管理升級」為雙軌戰略，透過「好康 fun 心投」平台和「卡好通」分戶帳服務已成功深化普惠金融，榮獲卓越證券評比和今周刊券商組「最佳財富增值獎」第一名殊榮，顯見數位智能理財服務深獲肯定。

在自營業務方面，康和透過靈活調整資產配置，落實四大核心策略─掌握 AI 的產業發展契機、核心持股以具備高度穩定性與流動性的權值股及產業龍頭為主、因應市場快速變遷加大持股水位調整的機動性與彈性、落實永續將符合 ESG 發展趨勢的優質標的納入投資組合核心考量。

承銷業務方面，康和證指出，近期國內簽約輔導的 IPO 主辦案件包括有擷發科、微電能源、野獸國、來毅數位、天明製藥、宣捷幹細胞、禾蒼科技等，日前更與英華智電子簽訂輔導合約。

而證交所日前公布第 12 屆公司治理評鑑結果，康和證以優異的表現級距晉升至「上櫃公司前 6%-20%」，這項殊榮不僅代表在公司治理、永續發展的卓越表現得到肯定，更與家庭日主題「ESG 健行永續」相互結合。