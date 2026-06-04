張一鳴「無邊界」邏輯再現：字節跳動聯手賽力斯 打造「賽豆」搶攻車用AI

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-04 13:05

字節跳動創辦人張一鳴曾說自己做事從不設邊界，這句名言正隨著公司業務版圖從內容、雲端服務延伸至硬體而逐一應驗。

(圖:shutterstock)

近日，汽車圈傳出重磅消息，賽力斯與字節跳動旗下火山引擎深度合作的全新汽車品牌「賽豆科技」擬於本月正式發布，標誌著字節跳動在車聯網領域的落地進入實質性階段。

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這場跨界合作並非空穴來風，雙方已醞釀多時。賽力斯方面，原集團控股的「藍電科技」上周五 (5 月 29 日) 正式更名為「賽豆科技」，並完成一輪增資擴股。

股權結構顯示，重慶沙坪壩區國資委控股的「沙磁致遠」以 34.5% 的持股成為第一大股東，賽力斯持股降至 32.9% 退居第二，寧德時代旗下問鼎投資、博俊科技及星宇股份等產業資本方也同步入局，為新品牌注入資源。

火山引擎則早已在車圈埋下伏筆。今年 4 月，該公司發布基於 Agentic AI 架構的新一代汽車解決方案，試圖將對話推理、目標驅動與學習成長能力整合為統一的「汽車大腦」。

數據顯示，截至 2026 年 4 月，搭載豆包大模型的智能汽車已超過 700 萬輛，涵蓋 50 餘個品牌，此次合作旨在讓豆包大模型從手機端走進車艙，搶佔高頻使用場景。

對賽力斯而言，賽豆不僅是新品牌，更是其擺脫單一依賴的「第二曲線」。

過去幾年，問界系列讓賽力斯成功扭虧為盈，去年營收突破 1650 億元。然而，在 10 萬至 15 萬元 (人民幣，下同) 這一競爭最激烈的價格帶，原有的藍電品牌始終未能打開局面，如今藉由火山引擎的 AI 座艙技術與多方資本加持，賽力斯試圖驗證其在華為生態之外，能否複製智能製造與供應鏈管理能力。