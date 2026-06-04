鉅亨網編譯許家華 2026-06-04 10:50

人工智慧 (AI) 投資熱潮持續席捲全球金融市場，亞洲股市版圖也因此出現重大變化。受惠於 AI 晶片與記憶體產業爆發式成長，台灣與南韓股市市值在短短一週內接連超越印度，使印度從全球第五大股市一路滑落至第七位，凸顯全球資金正快速從「印度消費成長故事」轉向「AI 科技成長故事」。

根據各交易所統計資料，截至 5 月底，台灣股市總市值接近 5 兆美元，於 5 月 26 日超越印度成為全球第五大股票市場。不到一週後，南韓股市總市值也超車印度，將其擠至全球第七大市場。

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這與 18 個月前的情況形成鮮明對比。伯恩斯坦 (Bernstein) 分析師指出，約一年半前印度股市總市值仍為南韓的 3.5 倍以上，也超過台灣兩倍。然而如今市場格局已徹底翻轉。

推動這波變化的核心力量來自 AI 產業。台灣的台積電 (TSM-US)、南韓的三星電子與 SK 海力士等科技龍頭，受惠於 AI 資料中心、高頻寬記憶體 (HBM) 及先進晶片需求激增，市值快速攀升。市場甚至給予部分 AI 相關企業超過 1 兆美元的估值水準。

根據倫敦證券交易所集團 (LSEG) 數據，今年以來南韓 Kospi 200 指數累計上漲超過 130%，表現冠居亞洲；台灣富時 TWSE 50 指數也大漲超過 60%。反觀印度主要股指今年以來下跌超過 10%，成為亞洲主要市場中唯一呈現負報酬的市場。

新加坡國泰資產管理 (Kotak Mahindra Asset Management Singapore) 執行長 Nitin Jain 表示，過去近十年印度一直是全球表現最佳的市場之一，但不到兩年時間，市場敘事已從「全球最佳投資故事」變成投資人甚至不願討論的市場。

分析人士指出，印度缺乏大型 AI 概念股是市場失寵的重要原因之一。伯恩斯坦印度研究主管 Venugopal Garre 表示，印度並未建立完整半導體製造生態系，其 IT 產業長期依賴外包服務與人力成本優勢，而非投入資本密集且風險較高的 AI 與晶片領域，因此未能分享本輪 AI 資本支出紅利。

不過，多數專家認為，AI 並非印度市場失勢的唯一原因。孟買投資機構 Enam Securities 投資總監 Sridhar Sivaram 指出，巴西同樣沒有大型 AI 產業，但股市表現依然強勁，真正問題在於印度估值過高且企業獲利成長放緩。

研究機構 Alpine Macro 數據顯示，目前印度股市預估本益比約 21 倍，與台灣相近，但遠高於南韓股市的 9 倍。在企業獲利成長降溫情況下，高估值開始受到市場挑戰。

受到中東衝突推升能源價格影響，印度經濟面臨更大壓力。作為全球主要能源進口國之一，印度近月來遭遇輸入型通膨升溫、盧比走弱以及企業成本上升等問題。

野村證券 (NMR-US) 近期已將其追蹤的 256 家印度大型企業 2027 財年獲利預估下調 4%，主因便是中東局勢惡化推升原物料與能源成本。

資金流向也反映投資人態度轉變。根據印度國家證券存管公司 (NSDL) 資料，自今年 1 月以來，外資已累計賣超印度股票 276 億美元，不僅超過 2025 年全年 189 億美元的流出規模，也創下近年罕見的大規模撤資紀錄。

印度在 MSCI 全球指數中的權重亦從 2024 年接近 20% 的高峰，下降至目前約 11%，顯示國際資金配置正逐漸降低對印度市場的曝險程度。

除了短期因素外，部分分析師認為印度還面臨結構性挑戰。Alpine Macro 首席新興市場策略師 Yan Wang 指出，機器人與自動化技術進步正削弱印度長期引以為傲的低成本勞動力優勢，而生成式 AI 快速發展也開始威脅部分 IT 外包服務需求。

她表示，投資人正重新評估印度未來數十年的競爭優勢。在 AI、機器人與自動化重塑全球產業鏈的背景下，印度過去依賴的人口紅利與勞動成本優勢已不再像過去那樣具有壓倒性吸引力。