鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-04 15:20

印尼金融市場近日遭遇劇烈拋售，印尼盾兌美元匯率周四 (4 日) 正式跌破 18000 的關鍵心理防線，創下歷史新低，而印尼股市同樣重挫至近 6 年來的低點。

投資者對印尼政策不確定性與宏觀經濟逆風的恐懼日益加劇，導致印尼盾與股市雙雙成為今年亞洲表現最差的資產。

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匯市與股市雙重重挫

數據顯示，印尼盾今年以來累計貶值約 8%，而基準的雅加達綜合指數 (JCI) 周四下跌 5%，創下 2020 年 12 月以來最低。債券市場同樣未能倖免，10 年期政府債券殖利率上升 5 個基點至 6.75%，今年以來已攀升超過 60 個基點。

市場信心的崩潰直接反映在資金流向上。數據顯示，全球基金今年已從印尼股市撤出約 33 億美元，並從債券市場拋售了 6.53 億美元。分析師警告，若匯率持續大幅貶值，可能會進一步加速外資流出。

財政壓力與普拉伯沃政策疑慮

引發這波拋售的核心原因，在於投資者對候任總統普拉伯沃 (Prabowo Subianto) 領導下的經濟前景與財政立場感到憂慮。高漲的油價加劇了進口負擔，進一步削弱了貿易收支與政府財政。

此外，普拉伯沃推動的大規模「免費營養餐」計畫引發了對國家財政負擔的質疑。雪上加霜的是，本周印尼營養署署長突遭撤職並隨即展開貪腐調查，這些政局動盪與政策風險加劇了市場的脆弱性。

市場還擔心政府未來會加強對大宗商品出口的干預，並關注摩根士丹利資本國際 (MSCI) 即將做出的指數重新分類決定。

央行強力干預

面對匯率危機，印尼央行已表態會「增加干預強度」以維持印尼盾的穩定。央行透過發行印尼盾計價票據及收緊美元購買要求等措施來支撐本幣。市場分析師預測，央行最快可能在本月升息。