〈COMPUTEX〉愛比台灣軟體營收占比衝4成 AI語音翻譯順應半導體建廠潮海外版圖大擴張
鉅亨網記者吳承諦 台北
愛比 (6858-TW) 於 COMPUTEX 2026 展覽中，全面展示其針對跨國企業與專業領域開發的 AI 即時翻譯與會議摘要終端裝置。總經理李信宜指出，隨著軟硬整合策略奏效，台灣市場軟體收入占總體營收比重已大幅衝上四成，成為全球第一個長成理想樣態的指標市場，未來將複製此成功模式順應半導體產業的建廠腳步，大舉將海外版圖擴張至美國與日本等全球商務市場。
近年台灣半導體龍頭大廠及上游崇越等供應鏈積極前往印度、美國亞利桑那州與熊本等地跨國設廠，驅動建廠與跨國交接會議的 AI 語音翻譯需求非常強勁。董事長洪裕鈞表示，半導體建廠潮帶來的客製化專業術語需求十分龐大且緊迫，公司目前透過硬體銷售、企業量身打造的專案客製語料費用以及點數訂閱制等三種營收來源，成功黏著跨國大廠，也推升企業客戶數自去年的 50 家暴增 4 倍至今年的 200 家。
針對科技大廠最在意的防洩密與資訊安全，李信宜說明，公司為半導體與金融客戶推出的測試版本中，已全面移除 OpenAI，改為全數對接微軟的 Azure OpenAI 服務，確保企業語音資料在地端與客製化管理平台上皆安全不外洩。
李信宜補充，公司在台灣市場告捷後，海外也已透過 10 個全球業務點展開攻勢，美國因 25 個州擁有特許供應商代碼而發展最快，歐洲的法國與德國、南美洲以及非洲摩洛哥也開始展現進展。
李信宜提到，除了既有的教育與會議室設備，愛比科技今年突破以往攝影機與麥克風範疇，首度推出單價極高的雙螢幕與透明螢幕等 AI 翻譯螢幕系列，並鎖定跨國飯店、櫃檯與前台接待主推軟硬體月租的混合模式，以每個月 299 美元的低門檻搶攻全球商務新客群。
李信宜表示，公司也將在六月底把雲端同時翻譯人數上限從五千人大幅提升至三萬人，七月則預計推出由手機發動的雲端翻譯行動導覽服務，透過全方位高毛利軟體服務，帶動整體營運在國際預算縮減環境下仍維持 50% 的高毛利率；目前硬體與 AI 軟體的營收比例已來到 8：2，積極往獲利目標邁進。
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