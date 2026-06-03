〈COMPUTEX〉愛比台灣軟體營收占比衝4成 AI語音翻譯順應半導體建廠潮海外版圖大擴張

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-03 17:43

愛比 (6858-TW) 於 COMPUTEX 2026 展覽中，全面展示其針對跨國企業與專業領域開發的 AI 即時翻譯與會議摘要終端裝置。總經理李信宜指出，隨著軟硬整合策略奏效，台灣市場軟體收入占總體營收比重已大幅衝上四成，成為全球第一個長成理想樣態的指標市場，未來將複製此成功模式順應半導體產業的建廠腳步，大舉將海外版圖擴張至美國與日本等全球商務市場。

圖左為愛比董事長洪裕鈞，圖右為愛比總經理李信宜。（圖：愛比提供）

近年台灣半導體龍頭大廠及上游崇越等供應鏈積極前往印度、美國亞利桑那州與熊本等地跨國設廠，驅動建廠與跨國交接會議的 AI 語音翻譯需求非常強勁。董事長洪裕鈞表示，半導體建廠潮帶來的客製化專業術語需求十分龐大且緊迫，公司目前透過硬體銷售、企業量身打造的專案客製語料費用以及點數訂閱制等三種營收來源，成功黏著跨國大廠，也推升企業客戶數自去年的 50 家暴增 4 倍至今年的 200 家。

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針對科技大廠最在意的防洩密與資訊安全，李信宜說明，公司為半導體與金融客戶推出的測試版本中，已全面移除 OpenAI，改為全數對接微軟的 Azure OpenAI 服務，確保企業語音資料在地端與客製化管理平台上皆安全不外洩。

李信宜補充，公司在台灣市場告捷後，海外也已透過 10 個全球業務點展開攻勢，美國因 25 個州擁有特許供應商代碼而發展最快，歐洲的法國與德國、南美洲以及非洲摩洛哥也開始展現進展。

李信宜提到，除了既有的教育與會議室設備，愛比科技今年突破以往攝影機與麥克風範疇，首度推出單價極高的雙螢幕與透明螢幕等 AI 翻譯螢幕系列，並鎖定跨國飯店、櫃檯與前台接待主推軟硬體月租的混合模式，以每個月 299 美元的低門檻搶攻全球商務新客群。