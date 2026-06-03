鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-03 19:10

三商美邦人壽 (2867-TW) 今 (3) 日召開法人說明會，受惠於台股上漲帶動權益類資產獲利，今年前 4 月自結稅後純益達 33.7 億元，EPS 0.57 元，4 月底淨值比回升至 6.46%。第一季業務表現同樣亮眼，初年度保費收入 (FYP) 年增 24%，長年期健康險更大幅成長 60%，使第一季 CSM 累積至 644 億元。面對接軌新制與市場波動，三商美邦強調，除持續銷售高 CSM 商品以強化資本韌性，也樂觀期待未來與玉山金控合併之綜效。

三商美邦人壽表示，受惠 1~4 月台股上漲 9963 點，提升公司權益類資產獲利，帶動整體累積淨投資獲利達 123.1 億元，使得 4 月底淨值達 867 億元，較 IFRS 17 開帳日 2026 年 1 月 1 日大幅增加 221 億元，淨值比為 6.46%，總資產達 1.62 兆元。

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三商美邦業務表現亮眼，第一季初年度保費收入 (FYP) 為 125 億元，初年度等價保費 (FYPE) 為 25 億元，分別較去年同期成長 24% 及 17%，在保障型商品銷售方面，第一季長年期健康險 FYP 亦較去年同期大幅成長 60%。

在傳統商品銷售方面，隨著銀保通路之利率變動型壽險新商品陸續上線，第一季利率變動型壽險 FYP 較去年同期成長 18%；而投資型商品 FYP 為 111 億元，亦較去年同期成長 24%，未來將不斷推出各類壽險，健康險及傷害險等新商品，期能有效增加保障型商品的銷售以累積 CSM；另亦持續銷售投資型商品，以提供穩定獲利來源。

三商美邦人壽 2026 年開帳已累積厚實 CSM，隨著第一季釋出 9 億元至損益，新契約 CSM 增加 38 億元，第一季 CSM 累積至 644 億元。

針對未來 CSM 成長規劃，公司將持續推出各類健康險及傷害險等高 CSM 貢獻新商品，預期新契約 CSM 貢獻每年能雙位數幅度成長，並以 2026 年新契約 CSM 增加至 150 億元為目標。

另外，避險成本開始採用 AC 匯率攤銷制度，避險部位需求下降，以及外匯價格變動準備金相當充裕，截止至 4 月已累積 382.9 億元，具備抵禦匯率波動與穩定帳面獲利與淨值的能力。

三商美邦表示，因應美伊戰爭通膨增溫及債市利率走升影響，今年選股策略將擴大配置具備穩定高殖利率、營運能見度高與產業長期全球競爭力強的大型龍頭股，並適時調整債券部位以因應市場波動。