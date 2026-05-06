鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-06 20:06

玉山金控 (2884-TW) 今 (6) 日召開第一季法說會，針對併購三商美邦人壽的進度，總經理陳茂欽表示，目前已完成了股東臨時會、員工安置計畫簽署，以及公平會的核准，但最後一哩路卡在地獄級難度的「兩套帳」，也就是 IFRS 17 與 IFRS 3 併購準則，同時還要經過金管會核准與證交所溝通相關行政流程，合併案預計在第三季末、8 月或 9 月完成，7 月一定來不及。

玉山金控(2884-TW)今(6)日召開第一季法說會。（鉅亨網資料照）

有關三商壽合併進度，1 月 23 日雙方股東臨時會通過合併案後，雙方即成立專案小組展開合併的各項準備工作。3 月玉山銀行銀保通路上架 3 檔三商壽保險商品，市場反應良好，展現初步合作成效。此外，玉山金、三商壽及三商工會在 4 月 17 日完成員工安置計畫簽署，雙方展現很大的誠意與善意，不僅照顧員工權益，工會也願意為合併後的三商壽創造雙贏共榮；4 月公平會決議核准合併。

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IFRS 17 新制於 2026 年起正式上路，陳茂欽坦言，這是第一個非保險背景的金控併購壽險案，也是玉山金控成立以來遇到最複雜的技術問題，而台新金與新光金的合併案並無「兩套帳」難題。

陳茂欽直言，「保險負債現在要以市價評價，參數設定非常複雜，算起來真的要人命。」這也是為何併購時程會稍微延後，目前預估最快也要到今年第三季末、8 月或 9 月才能完成行政作業，7 月一定來不及。

此外，美國聯準會降息預期遞延，油價居高不下引發通膨疑慮，近期長債殖利率再度飆升，大大的打亂了國內壽險業接軌布局。陳茂欽解釋，市場原先預期今年利率會走跌，因此壽險公司在進行 IFRS 17 開帳準備時，多數採取較為激進的策略，將較高比例的債券部位列在 OCI(透過其他綜合損益按公允價值衡量)，希望在利率下降時賺取資本利得；僅將少部分放到 AC(攤銷後成本)。

然而，現實卻與預期完全相反，隨著美債 10 年期殖利率反彈至 4.45%、30 年期債券甚至突破 5%，債券價格大幅跌價，導致這些放在 OCI 部位的資產面臨嚴重的評價損失。陳茂欽直言，這種「利率見回不回」的走勢已打亂了各家壽險的開帳策略，造成預期外的財務後果。

除了資產端縮水，陳茂欽更點出壽險業目前最頭痛的是「負債端的評價」，在 IFRS 17 制度下，保險負債必須改用「市價」評價，這需要精算部門設定極其複雜的參數，目前各大壽險公司的精算人員都陷入瘋狂忙碌的狀態，因為會計師在簽證時會對參數設定有諸多意見，這直接影響到 CSM(合約服務邊際) 金額的大小。

由於利率環境劇烈波動，加上負債評價參數尚未完全定案，這也導致目前難以精確估算三商美邦人壽在併購後的 ROE(股東權益報酬率) 表現。

對於市場最擔心的「增資壓力」，財務長程國榮重申，玉山金會嚴格遵守 ARM 原則，也就是以目前可負擔能力來執行。