鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-03 19:29

大大寬頻 (7901-TW) 董事長張銘志今 (3) 日指出，今年將展開三大策略布局，包括次世代網路技術升級、布局 AI 算力與資料中心，以及策略結盟與創新加值。此外，自今年 1 月登錄興櫃後，目前也全力推進初次上市 (IPO) 計畫。

張銘志表示，2025 年是公司轉型的關鍵年，除已完成興櫃登錄，目前全經營區也達成 100% 光纖到府 (FTTH) 網路架構。

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張銘志指出，今年將展開三大策略布局，首先在次世代網路技術升級上，將擴大 10G PON 服務布建，同時導入高效能無限技術，如 Wi-Fi 7，提升寬頻產品效能與市場競爭力。

第二，大大寬頻將布局 AI 算力與資料中心，積極建設核心網路，完成經營區內骨幹網路 Backbone 擴容至 400G，支線網路擴容至 200-350G。公司將發展 AI 應用服務，結合寬頻網路與算力需求，支援智慧家庭、邊緣運算與企業級 AI 應用。同時，也投資布局資料中心相關業務，參與 AI 算力經濟，強化網路與運算資源整合服務。

策略結盟與創新加值方面，大大寬頻鎖定具長期潛力的合作夥伴或新創公司進行策略性投資，深化在資料中心互聯、AI 算力服務、智慧城市以及數位治理等領域。此外，也將導入 AI 負能平台，提供個性化服務，優化用戶體驗，滿足智慧生活需求。

大大寬頻 2025 年受惠寬頻用戶數穩定成長，去年底寬頻用戶數達 18.37 萬戶，也帶動 2025 全年營收達 9.11 億元，年增 9.36%，稅後純益達 2.62 億元，年增 13.98%，每股純益 4.37 元。此外，受惠高頻寬需求轉型，360M 以上高速用戶比重達 45%，進一步推升 ARPU，也維持毛利率水準在 50% 以上的目標。