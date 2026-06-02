鉅亨網新聞中心
香港股市周二 (2 日) 迎來顯著反彈，恒生指數當日大漲 2.52%，成功站上 26,000 點大關，收報 26,038.32 點，恒生科技指數單日飆升 4.72%，反映出市場對科技板塊的信心全面回升。
本次市場漲勢主要由龍頭科網股驅動。騰訊控股表現最為亮眼，漲幅超過 10.4%，創下 5 年來最大單日漲幅，市場傳聞其微信 AI 助手（嵌入式人工智能智能體）的開發已取得重大進展。美團表現出色，受惠於其 AI 助手「小美」即將與元寶合作上線的消息，股價漲幅超過 9.2%。此外，阿里巴巴、京東等電商巨頭漲幅均超過 6%，雲端運算板塊整體走高，其中偉仕佳杰大漲 14.06%。
除了科技股，汽車與金屬板塊也貢獻了不俗漲幅。隨著 2026 年 5 月銷售數據公布，國內新能源乘用車零售滲透率預計達到 62.5% 的歷史新高，帶動蔚來股價上漲逾 8.3%。在有色金屬方面，由於市場擔憂美國可能徵收銅進口關稅，花旗與高盛紛紛上調銅價預測，江西銅業股價大漲超過 10%。
展望 2026 年後市，光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，雖然年初至今受到中東局勢等外部因素拖累，但鑑於內地經濟基本面依然良好，且目前港股估值正處於合理區間，後市具備上升空間。光大證券給予 2026 年下半年的恒指目標價為 28,000 點，意味著較目前水準仍有超過 10% 的潛在漲幅。此外，花旗銀行則給予年底 29,600 點的更高目標。
儘管市場情緒樂觀，專業機構仍提醒潛在風險。華泰證券指出，2026 年港股解禁總規模預計將達到約 2 萬億港元，雖然對大市層面的衝擊整體可控，但可能對個股形成明顯的流動性壓力。中信建投則提示需關注全球經濟下行及美聯儲貨幣政策超預期收緊等外部風險。
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