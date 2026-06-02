鉅亨網新聞中心 2026-06-02 16:37

香港股市周二 (2 日) 迎來顯著反彈，恒生指數當日大漲 2.52%，成功站上 26,000 點大關，收報 26,038.32 點，恒生科技指數單日飆升 4.72%，反映出市場對科技板塊的信心全面回升。

本次市場漲勢主要由龍頭科網股驅動。騰訊控股表現最為亮眼，漲幅超過 10.4%，創下 5 年來最大單日漲幅，市場傳聞其微信 AI 助手（嵌入式人工智能智能體）的開發已取得重大進展。美團表現出色，受惠於其 AI 助手「小美」即將與元寶合作上線的消息，股價漲幅超過 9.2%。此外，阿里巴巴、京東等電商巨頭漲幅均超過 6%，雲端運算板塊整體走高，其中偉仕佳杰大漲 14.06%。

‌



除了科技股，汽車與金屬板塊也貢獻了不俗漲幅。隨著 2026 年 5 月銷售數據公布，國內新能源乘用車零售滲透率預計達到 62.5% 的歷史新高，帶動蔚來股價上漲逾 8.3%。在有色金屬方面，由於市場擔憂美國可能徵收銅進口關稅，花旗與高盛紛紛上調銅價預測，江西銅業股價大漲超過 10%。

展望 2026 年後市，光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，雖然年初至今受到中東局勢等外部因素拖累，但鑑於內地經濟基本面依然良好，且目前港股估值正處於合理區間，後市具備上升空間。光大證券給予 2026 年下半年的恒指目標價為 28,000 點，意味著較目前水準仍有超過 10% 的潛在漲幅。此外，花旗銀行則給予年底 29,600 點的更高目標。