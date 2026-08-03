鉅亨網編譯陳韋廷 2026-08-03 11:10

外媒最新報導指出，南韓金融委員會 (FSC) 與金融監督院 (FSS) 正共同起草《金融投資業與資本市場法》修正案，打算首度引入「緊急行動權限」，賦予監管機關在市場劇烈波動時可繞過受益人大會表決，直接把單一股票槓桿 ETF 的追蹤倍數由現行 2 倍臨時調降至 1.5 倍或 1 倍，為危機時刻快速拆彈提供法源。

(圖:shutterstock)

《韓聯社》報導，此舉直指今夏韓股「七月風暴」禍源。南韓 5 月放行追蹤三星電子、SK 海力士單日表現的 2 倍個股槓桿 ETF 後，散戶湧入、機械再平衡賣壓在下跌中放大波動，KOSPI 與 KOSDAQ 上月底接連觸發熔斷，副總理具潤哲公開致歉，坦承制度引入時未充分評估風險。

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除緊急降倍數外，監管層同步研議三道閘門：設個人槓桿投資額度上限 (傳擬限總投資部位 20%)、把基本保證金門檻從 1000 萬韓元提至 3000 萬韓元、對大額交易者強制模擬交易義務。

南韓修法思路從「事後喊話」轉向「事前預防＋緊急干預」，並參考香港證監會 7 月 24 日靈活槓桿框架，允許極端市況下把做多產品目標槓桿降至 1.1 倍。

FSC 委員長李億遠在國會表示，下調倍數對緩解波動「預計有效」，但修法須兼顧受益人權益與緊急響應速度。