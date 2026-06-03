鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-03 15:00

最新數據顯示，2026 年第一季中國存儲器產業迎來爆發式成長，出口額達 459.9 億美元，大幅年增 174.2%，佔積體電路出口總額超六成，成為半導體出海核心引擎。

暴增174%！中國國產存儲Q1狂賣460億美元 專家：性價比優勢成海外客戶首選(圖:shutterstock)

「量價齊升、大單頻發」成中國行業新常態。深圳多家存儲企業透露，以往高門檻的海外代理商、集成商如今主動上門洽談，訂單規模顯著擴大，部分企業出口額較去年同期增長三倍。

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與此同時，物流端同樣火熱，深圳口岸記憶體出口單量翻倍，單筆貨值超億元的大單已出現五至六宗。

爆發式成長源於全球供需重構與國產替代雙重動力。價格層面，存儲器現貨價較去年 3 月普漲近 10 倍，部分品類漲幅更高達十餘倍。需求端，AI 伺服器對記憶體的需求達傳統服務器數倍，全球算力競賽催生剛需；供給端，海外原廠將產能轉向 AI 專用晶片，通用型記憶體庫存觸底加劇短缺。

中國國產記憶體憑藉性價比優勢強勢突圍。隨著長江存儲、長鑫科技等主要企業加速技術攻關，國產品與國際巨頭性能差距持續縮小，價差優勢在漲價週期中進一步凸顯。