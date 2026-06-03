暴增174%！中國國產存儲Q1狂賣460億美元 專家：性價比優勢成海外客戶首選
鉅亨網編譯陳韋廷
最新數據顯示，2026 年第一季中國存儲器產業迎來爆發式成長，出口額達 459.9 億美元，大幅年增 174.2%，佔積體電路出口總額超六成，成為半導體出海核心引擎。
「量價齊升、大單頻發」成中國行業新常態。深圳多家存儲企業透露，以往高門檻的海外代理商、集成商如今主動上門洽談，訂單規模顯著擴大，部分企業出口額較去年同期增長三倍。
與此同時，物流端同樣火熱，深圳口岸記憶體出口單量翻倍，單筆貨值超億元的大單已出現五至六宗。
爆發式成長源於全球供需重構與國產替代雙重動力。價格層面，存儲器現貨價較去年 3 月普漲近 10 倍，部分品類漲幅更高達十餘倍。需求端，AI 伺服器對記憶體的需求達傳統服務器數倍，全球算力競賽催生剛需；供給端，海外原廠將產能轉向 AI 專用晶片，通用型記憶體庫存觸底加劇短缺。
中國國產記憶體憑藉性價比優勢強勢突圍。隨著長江存儲、長鑫科技等主要企業加速技術攻關，國產品與國際巨頭性能差距持續縮小，價差優勢在漲價週期中進一步凸顯。
業內人士指出，中國記憶體產業正從「規模擴張」轉向「技術深耕」，藉助 AI 紅利反哺研發，逐步從跟隨者邁向全球並跑者。
延伸閱讀
- 晶片動能勢不可擋！韓5月出口暴增53.2%創40年高 半導體狂飆169% 順差269.5億美元創歷史新高
- 中國陸權崛起？合肥、武漢晶片雙雄啟動IPO 合肥賺了一個合肥
- 長鑫存儲衝刺科創板 估值上看3兆人民幣 挑戰工商銀行股王寶座
- 三星前總裁揭「致命警訊」韓半導體生態系比台灣更脆弱
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇