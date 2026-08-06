鉅亨網新聞中心 2026-08-06 16:50

Counterpoint Research 最新《全球儲存追蹤》報告指出，全球 DRAM 市場格局正加速洗牌。三星電子 (005930KS) 第二季市佔率持續攀升，重回 2024 年以來高點；SK 海力士 (000660KS) 則因市占率下滑，與快速追趕的美光科技 (MU-US) 形成激烈競爭。此外，中國 DRAM 廠長鑫科技 (688825-CN) 高速成長，正為全球記憶體產業帶來新的變數。

記憶體「三國」掀變局：三星市佔重返39%登頂 美光緊咬SK海力士。(圖:shutterstock)

報告數據指出，三星電子在今年第二季成功拿下全球 DRAM 市場 39% 的營收份額，穩居龍頭寶座。

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相較之下，儘管 SK 海力士第二季營收繳出年增 214% 的表現，但其市佔率卻從去年同期的 39% 驟降至 26%；而美光科技的市佔率則攀升至 25%，悄悄來到海力士身後，雙方差距僅剩 1 個百分點。

長約策略成「此消彼長」關鍵

分析指出，今年第二季傳統 DRAM 價格較上季顯著上漲，但高頻寬記憶體（HBM）價格則較去年同期走低。受現有 HBM3E 產品降價以及 HBM4 量產延遲影響，HBM 平均售價降幅較為明顯。

隨著傳統 DRAM 持續走揚，目前相對較低的 HBM 價格預計將在 2027 年迎來大幅上漲，這也成為三星與 SK 海力士此消彼長的核心原因。

Counterpoint 研究總監 MS Hwang 分析說明，SK 海力士的出貨量與營收中，HBM 的佔比為競爭對手中最高，因此在 HBM 價格下跌時受到的衝擊較大。

此外，海力士較競爭對手更早簽署長期協議（LTA），在記憶體價格上漲的週期中，也間接影響了營收的彈性空間。

不過，對海力士而言，隨著輝達與 AMD 新一代旗艦 AI 機架開始出貨，帶動 HBM4 出貨量增加，仍具備潛在利多支撐。

儘管如此，Counterpoint 仍預期美光科技憑藉強勁的成長動能，有機會超越 SK 海力士，躍居全球 DRAM 第二大廠商。

研究副總裁尼爾 · 沙阿（Neil Shah）指出：「美光的 DRAM 營收自 2025 年第二季度以來已成長 5 倍。這最終將取決於誰擁有足夠產能，避免將利潤拱手讓給競爭對手，以及長期供應協議如何形成。」

長鑫科技高速崛起 劍指全球三強

在三大巨頭激烈廝殺的同時，中國 DRAM 龍頭長鑫科技以高達 716% 的年增率，成為全球成長最快的 DRAM 供應商，引發市場高度關注。

沙阿認為，如果長鑫能夠順利擴大產能、提升技術能力，並成功從 PC 市場及海外一線客戶切入，其市場份額將可望快速提升。