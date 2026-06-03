鉅亨網編輯林羿君 2026-06-03 09:08

路透引述消息人士消息報導，SpaceX 計劃在首次公開募股（IPO）中發行 5.556 億股，目標價定為每股 135 美元，預計募集 750 億美元資金。

若成功募得 750 億美元，將遠超過沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）2019 年 IPO 所募集的 294 億美元，成為史上規模最大的上市案。

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彭博報導稱，這家由馬斯克創立、橫跨火箭發射、衛星與人工智慧（AI）領域的科技巨擘，預計將於週三 (3 日) 公布上市條款，並於 4 日展開正式推介，最快在 6 月 11 日定價；不過，確切的交易時程仍可能延後數日。

此次 IPO 由高盛、摩根士丹利、美國銀行、花旗集團及摩根大通領銜承銷，另有 18 家銀行共同參與。

這家官方正式名稱為「太空探索科技」（Space Exploration Technologies Corp.）的公司，預計將以證券代號「SPCX」在那斯達克及德州那斯達克掛牌上市。