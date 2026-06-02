鉅亨網編譯許家華 2026-06-03 06:50

隨著人工智慧新創巨頭 Anthropic 朝公開上市邁進，公司最新一筆 46 億美元債券融資交易卻因資訊揭露不足而引發部分投資機構疑慮。根據科技媒體 Semafor 引述知情人士報導，Anthropic 在向貸款機構推銷債券時，並未提供完整的財務資訊，導致部分潛在投資人選擇放棄參與。

報導指出，此次融資涉及 46 億美元票據 (Note) 發行，其中部分債券並未獲得 Broadcom 的信用支持或擔保，投資人將直接承擔 Anthropic 本身的信用風險。然而，多家評估投資的貸款機構表示，截至目前仍未取得完整財務報表、現金流狀況及其他通常在大型企業融資交易中會提供的關鍵資料。

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知情人士透露，在一般企業債務融資市場中，向潛在貸方提供詳細財務資訊屬於標準程序，尤其當投資人需直接承擔企業信用風險時更是如此。由於 Anthropic 拒絕提供充分資料，部分機構最終決定退出交易。

此項融資案備受關注，原因在於 Anthropic 已於本周向美國證券交易委員會 (SEC) 秘密遞交首次公開發行股票 (IPO) 申請文件，意味著公司正正式啟動上市程序。由於採用保密申報機制，外界暫時無法查閱其營收、獲利能力、現金流與資本支出等核心財務數據。

根據公開資料，秘密申報制度允許企業先接受 SEC 審查，再於正式上市前公開招股書內容，因此目前包括潛在股東與現有債權人在內，多數投資人仍無法取得完整財務資訊。Semafor 指出，Anthropic 此次債券交易預計將在 IPO 申請文件公開之前完成，意味未來股東與現有債權人可能幾乎同時取得公司財務資料。

Anthropic 近年成為全球 AI 產業最受矚目的企業之一。由前 OpenAI 研究主管 Dario Amodei 與其胞妹 Daniela Amodei 於 2021 年創立，公司以大型語言模型 Claude 聞名，被視為 OpenAI 最具威脅性的競爭對手之一。

就在數日前，Anthropic 才完成最新一輪 650 億美元募資，公司估值一舉升至 9650 億美元，接近 1 兆美元大關，超越 OpenAI 今年 3 月約 8520 億美元的估值。市場普遍認為，這將是 Anthropic 上市前最後一次大型股權融資。

根據多家媒體報導，Anthropic 近年營收成長速度驚人。公司先前透露，其年化營收規模已突破 470 億美元，主要來自企業級 AI 服務、Claude Code 程式開發工具及大型企業客戶訂閱收入。部分報導甚至指出，公司 2026 年第二季有望實現首次季度獲利。

然而，高速成長背後也伴隨龐大資本需求。Anthropic 正持續投入資料中心建設與算力採購，並與大型科技企業簽署長期運算資源合作協議，以滿足 AI 模型訓練與推論需求。業界人士指出，此次 46 億美元債券融資的重要目的之一，正是為下一階段算力擴張及基礎設施建設提供資金。