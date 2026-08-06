宏碁Q2賺21.72億元季增逾2倍創疫後新高 EPS 0.72元
鉅亨網記者吳承諦 台北
PC 品牌宏碁 (2353-TW) 今 (6) 日公布第二季財報，第二季稅後純益 21.7 億元，季增 209.3 %，年增 100.2 %，每股純益 0.72 元；宏碁表示，公司受惠於多重事業引擎策略持續發酵，第二季稅後淨利創下疫情後單季新高，整體獲利表現亮眼。
宏碁第二季營收 853 億元，季增 17.8 %，年增 28.2 %；毛利率 11.4 %，季增 0.2 個百分點，年增 1.3 個百分點；營業利益 17.8 億元，季增 122%，年增 142.9 %；營益率 2.1 %，季增 1.0 個百分點，年增 1.0 個百分點。稅後純益 21.7 億元，季增 209.3 %，年增 100.2 %，每股純益 0.72 元。
宏碁上半年累計營收 1577.3 億元，年增 23.3 %；毛利率 11.3 %，年增 1.0 個百分點；營業利益 25.9 億元，年增 45.9 %；營益率 1.6 %，年增 0.2 個百分點；稅後純益 28.7 億元，年增 79.6 %，每股純益 0.96 元。
宏碁將於 9 月 2 日在德國柏林舉辦 next@acer 全球記者會，發表一系列創新產品與技術，包括 AI PC、輕薄型設計、電競系列、視覺顯示技術、連網解決方案，以及智慧生活裝置等全新產品。
- 台股洗牌！AI狂潮後 誰是下座護國神山？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 宏碁施振榮看好NEO Semiconductor 突破AI記憶體瓶頸帶來新方向
- 宏碁Q2在美個人電腦市占率位居前五 年增與季增雙居冠
- 宏碁AI應用持續擴大 Q2營收852億元近13年同期新高
- AI及BBU訂單放量助攻 邑昇7月營收1.85億元創歷史新高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇