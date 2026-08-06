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宏碁Q2賺21.72億元季增逾2倍創疫後新高 EPS 0.72元

鉅亨網記者吳承諦 台北

PC 品牌宏碁 (2353-TW) 今 (6) 日公布第二季財報，第二季稅後純益 21.7 億元，季增 209.3 %，年增 100.2 %，每股純益 0.72 元；宏碁表示，公司受惠於多重事業引擎策略持續發​酵，第二季​稅後淨利創​下疫情後單​季新高，整​體獲利表現​亮眼。

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宏碁Q2賺21.72億元季增逾2倍創疫後新高 EPS 0.72元。(圖：shutterstock)

宏碁第二季營收 853 億元，季增 17.8 %，年增 28.2 %；毛利率 11.4 %，季增 0.2 個百分點，年增 1.3 個百分點；營業利益 17.8 億元，季增 122%，年增 142.9 %；營益率 2.1 %，季增 1.0 個百分點，年增 1.0 個百分點。稅後純益 21.7 億元，季增 209.3 %，年增 100.2 %，每股純益 0.72 元。


宏碁上半年累計營收 1577.3 億元，年增 23.3 %；毛利率 11.3 %，年增 1.0 個百分點；營業利益 25.9 億元，年增 45.9 %；營益率 1.6 %，年增 0.2 個百分點；稅後純益 28.7 億元，年增 79.6 %，每股純益 0.96 元。

宏碁將於 9 月 2 日在德國柏林舉辦 next@acer 全球記者會，發表一系列創新產品與技術，包括 AI PC、輕薄型設計、電競系列、視覺顯示技術、連網解決方案，以及智慧生活裝置等全新產品。


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