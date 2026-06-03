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微軟發表7款自研AI模型 加速擺脫OpenAI依賴

鉅亨網編譯陳又嘉

《Yahoo Finance》報導，微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 周二 (2 日) 在年度 Build 開發者大會上發表由旗下 MAI 超級智慧團隊 (Microsoft AI Superintelligence) 開發的 7 款人工智慧模型，進一步強化自家 AI 技術實力，並降低對 OpenAI 模型的依賴。

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微軟發表7款自研AI模型，加速擺脫OpenAI依賴(圖：Shutterstock)

此次發表的模型包括微軟首款推理模型 MAI-Thinking-1。微軟表示，MAI-Thinking-1 是一款中型 AI 模型，主打高效率與較低的 Token 成本。根據公司說法，獨立評測人員在比較後更偏好 MAI-Thinking-1，而非 Anthropic 的 Claude Sonnet Opus 4.6 中階模型。此外，在特定基準測試中，MAI-Thinking-1 的程式編寫能力也與 Opus 4.6 相當。


除了 MAI-Thinking-1 之外，微軟還同步推出 MAI-Image-2.5 圖像生成模型、MAI-Transcribe-1.5、MAI-Voice-2 及 MAI-Code-1。

雖然微軟是 OpenAI 的早期投資人，至今仍是其最重要的支持者之一，但雙方關係近年來已逐漸出現變化。

合作初期，微軟是 OpenAI 的獨家雲端服務供應商。但隨著 OpenAI 訓練與部署 AI 模型所需的運算資源大幅增加，該公司開始尋求更多雲端合作夥伴。

今年 1 月，雙方修改長期合作協議，將原本的獨家合作模式調整為微軟享有「優先承接權」。這意味著微軟可優先提供所需算力，但若無法滿足需求，OpenAI 便可轉向其他業者採購，包括亞馬遜 (AMZN-US) 等競爭對手。

4 月時，雙方再度調整合作條件。新協議終止微軟對 OpenAI 智慧財產權與 AI 模型的獨家使用權，讓 OpenAI 得以透過其他平台銷售 AI 服務，例如亞馬遜的雲端平台 AWS。

雙方也修改了收入分潤協議。根據新安排，微軟不再向 OpenAI 支付相關費用，而 OpenAI 仍將持續向這家 Windows 軟體開發商支付費用，但金額設有上限。OpenAI 如今也可透過外部雲端平台銷售其 AI 模型與服務，包括亞馬遜旗下的 AWS。

由奧特曼 (Sam Altman) 帶領的 OpenAI，普遍被預期最快將於今年稍晚啟動首次公開募股 (IPO)。若順利上市，不僅可為 OpenAI 帶來龐大資金，也可望讓身為重要股東的微軟獲得可觀報酬。


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