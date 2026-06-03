鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-03 09:20

GameStop 周二 (2 日) 公布，2026 會計年度第一季淨利達 3.896 億美元，營業利益為 1.433 億美元。

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公司表示，這不僅是歷來最高單季淨利，也是第一季歷史最佳營業利益表現。銷售額年增 14%，達 8.353 億美元。

排除資產減損、數位資產及相關應收款項損益、衍生資產未實現收益等項目後，調整後淨利達 1.793 億美元，高於去年同期的 7,300 萬美元。

GameStop 指出，營收成長主要受惠於收藏商品 (Collectibles) 業務表現強勁。

財報公布後，GameStop 盤後股價上漲 7%。

除了財報優於市場預期外，公司董事會也批准一項 20 億美元的股票回購計畫。新授權將持續至 2029 年 6 月 2 日，取代 2019 年通過的舊有股票回購計畫。

GameStop 於 5 月底揭露，已將持有的 eBay 股份提高至 6.55%。此前，eBay 拒絕了 GameStop 提出的收購提案，並形容該提案「既缺乏可信度，也沒有吸引力」。據悉，GameStop 曾提出價值 560 億美元、以現金加股票支付的收購方案。