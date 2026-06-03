鉅亨網編譯陳又嘉
《Yahoo Finance》報導，戴爾科技 (DELL-US) 在繳出亮眼財報後，股價大漲，但高盛 (Goldman Sachs) 認為這波漲勢可能才剛開始。
高盛分析師 Katherine Murphy 周二 (2 日) 重申對戴爾股票的買進評級，並將目標價設定為 500 美元，意味著相較目前股價仍有約 15% 上漲空間。
Murphy 認為，以下三項因素將持續推動戴爾股價走高：
戴爾上周四盤後表示，預估 2027 會計年度營收將達 1,670 億美元，其中 AI 伺服器銷售將貢獻高達 600 億美元。這不僅遠高於公司先前約 1,400 億美元的預測，也大幅超越分析師平均預估的 1,421 億美元。
公司最新一季的財務數據同樣令人驚艷。第一季營收年增 88%，達 438 億美元，遠高於市場預估的 355 億美元。此外，戴爾單季新增 AI 相關訂單達 244 億美元，截至季末累積未交付 AI 伺服器訂單更高達 513 億美元。
Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 在報告中表示，「這就是 AI 超級周期的樣貌。」
戴爾上周五大漲 32.8%，周一再上漲 10.7%，周二盤前續漲 2.5%，惟終場收低 6.6%。
從財務表現來看，AI 熱潮對戴爾的帶動效果相當明顯。根據 AlphaSense 數據，戴爾營收已連續四個季度維持雙位數年增率。
而且支撐股價的不只是亮眼財報與財測。同業慧與科技 (HPE-US) 近期公布的財報與展望同樣偏向樂觀，顯示企業 AI 基礎設施需求依然強勁，也進一步強化市場對整體 AI 伺服器產業的信心。因此，分析師認為戴爾股價未來仍有進一步上漲空間。
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