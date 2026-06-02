USDT首列公司資產？上市櫃穩定幣會計指引出爐 4大案例看懂財報怎麼記

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-02 20:06

企業持有穩定幣及交易情形有逐漸增加之趨勢，櫃買中心與證交所共同委託會計研究發展基金會研議，並發布「穩定幣交易會計處理之指引」，提升公司之資訊透明度與公司治理品質。本次指引首度蒐集目前市場上最常見的 USDC 及 USDT 交易態樣，具體撰寫了 4 則實務案例，並同步提供包含 4 大面向的「持有加密貨幣內部控制制度指引」供企業參採，期盼藉此全面提升上市櫃公司持有虛擬資產之控管能力。

USDT列公司資產？上市櫃穩定幣會計指引出爐 4大案例看懂財報怎麼記。（ 鉅亨網資料照）

櫃買中心指出，依據前開會計指引，企業持有穩定幣時，應依據發行商最新之用戶條款及法規，作為判斷穩定幣會計分類之認列基礎。在本次發布的 4 則實務案例中，會計處理重點主要區分為兩大類。

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第一類為「經立法監管之穩定幣」，若穩定幣之發行商依法取得許可，且法律規定其對持有人負有隨時按面額贖回之義務，則符合 IAS 32「金融資產」之定義，持有穩定幣之企業將其分類為金融資產。

第二類則是「未經立法監管之穩定幣」，若持有人不具要求贖回之合約權利，則不符金融資產定義，企業應依 IAS 38 認列為非確定耐用年限之無形資產。

另為協助上市櫃公司建立健全的加密貨幣控管機制，櫃買中心同步推出「持有加密貨幣內部控制制度指引」，重點全面涵蓋 4 大面向。首先在「管理作業程序」方面，企業應建立受董事會監督之管理單位，配置加密貨幣及資安專業人員，並擬定交易原則、額度、損失上限及權責劃分等控管機制。其次在「錢包管理與保管」上，必須落實職責分離與多重簽章機制，強化私鑰、助記詞之安全保存，並規劃熱錢包與冷錢包之存放比例；若涉及重大金額委託第三方託管，應加強風險控管。