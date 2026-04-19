鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-19 11:13

為協助資本額 50 億至 100 億元的第二階段適用公司順利接軌 IFRS 永續揭露準則，櫃買中心攜手證交所、台期及集保結算所，於 115 年度再次舉辦「IFRS S2 實作工作坊」 。本次活動將於台北、新竹及高雄辦理 4 場次實作課程，首場於 5 月 6 日登場，旨在協助預計於 117 年適用準則的企業，在現有的 TCFD 及溫室氣體盤查基礎上，完成更高標準的氣候資訊揭露 。

金管會發布之「我國接軌 IFRS 永續揭露準則藍圖」，明定上市上櫃公司依資本額規模分三階段適用 。為了讓 117 年適用的第二階段公司（資本額 50 億至 100 億元）能提前準備，櫃買中心與證交所、台期及集保結算所今年度再度擴大辦理「IFRS S2 實作工作坊」 。本次課程首場活動定於 115 年 5 月 6 日正式展開，報名對象除第二階段適用公司外，也歡迎有意願提前準備的上市櫃公司踴躍參與 。

‌



工作坊的授課對象鎖定上市櫃公司內部的 IFRS 永續專案小組成員，課程內容設計兼具理論架構與實務操作 。課程重點包括介紹如何將 IFRS S2 實務指引連結至揭露範例，並針對現行永續資訊與 IFRS S2 的差異進行深度分析 。此外，針對公司最關心的氣候風險與機會策略、財務影響評估，以及氣候韌性的情境分析等核心議題，特別邀請四大會計師事務所的專業講師進行講解 。透過手把手的實作演練，協助企業在現有永續報告書的基礎上，精準銜接國際準則 。

櫃買中心指出，本次宣導會已自 17 日起開放網路報名，上市公司與上櫃公司可分別至證基會指定網頁進行報名 。同時，為了提供企業更完整的參考資源，官方已發布「IFRS S2 實務指引」、涵蓋 10 個行業的「IFRS S2 揭露範例」以及「簡易版揭露範例」 。這些重要文件均已上傳至「接軌 IFRS 永續揭露準則專區」供各界參考使用 。