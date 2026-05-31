鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-31 10:29

ESG 浪潮持續升溫，櫃買中心與證交所舉辦「上市櫃公司永續報告書宣導會」，吸引約 280 家企業到場、近 1500 人線上參與，展現市場對永續揭露與 IFRS 接軌的高度關注。此次活動聚焦永續報告書審閱重點、AI 應用與綠色證券制度，協助企業提升資訊透明度與揭露效率，為資本市場永續發展再添動能。

永續報告書大改版！證交、櫃買攜手「綠色證券認證」1800人搶學ESG新規。（圖：shutterstock）

櫃買中心指出，27 日宣導會搭配發布「2024 年度上市櫃公司永續報告書暨確信機構工作底稿審閱報告」，針對常見缺失提出改善方向，並透過實務說明強化企業編製能力。隨著國際永續揭露規範逐步趨嚴，特別是接軌 IFRS 永續揭露準則成為重要趨勢，相關內容也成為本次課程核心之一，協助企業掌握年報永續專章的規範重點與導入步驟。

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在數位轉型方面，ESG 平台成為另一大焦點。櫃買中心表示，既有永續報告產製功能已進一步優化，並新增「ESG 指標 AI 擷取」機制，可自動抓取上市櫃公司年報中的永續相關數據，不僅提升申報效率，也大幅降低人工整理成本，顯示 AI 正逐步扮演企業 ESG 管理的重要工具。

此外，今年正式上路的「綠色證券認證制度」亦引發市場關注。該制度參考國際趨勢設計，企業若達一定比例的綠色收入，將可取得「綠色證券標章」，不僅有助彰顯企業綠色轉型成果，也能提升投資人信任度。櫃買中心強調，此機制將有助引導資金流向綠色產業，並成為金融機構授信的重要參考依據。

市場觀察人士指出，隨全球氣候議題升溫與資本市場對 ESG 要求提高，企業揭露品質已從「合規」邁向「競爭力」關鍵。特別是在外資與大型機構投資人愈發重視永續績效下，高品質資訊揭露將直接影響企業評價與募資能力。

櫃買中心也表示，未來將持續透過多元輔導機制與數位工具，協助企業穩健推動永續發展，並強化國際接軌能力。相關審閱報告與宣導會內容亦將公開於上櫃公司入口網，供各界參考。