鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-01 10:52

區塊鏈應用商奧丁丁集團母公司 OBOOK Holdings Inc.（OWLS-TW）公布 2025 全年度財報，為去年 10 月於納斯達克掛牌後的首份年度成績單。2025 年總營收達 786 萬美元，較 2024 年的 757 萬美元穩定成長。公司強調 2025 年已完成 OwlPay 全球穩定幣支付平台的基礎建設，並在美國取得 40 州資金傳輸執照，2026 年將進入業務放量衝刺期，目前簽署商業條款之客戶其年度支付總額已逾 60 億美元。

奧丁丁 2025 年營收結構仍以台灣既有業務為基石，包含法幣支付閘道（第三方支付）、OwlNest 旅宿軟體及電商平台。其中，支付服務表現亮眼，營收成長近 10%，佔總營收比重達 56.2%。

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在獲利表現方面，2025 年財報認列約 1,680 萬美元的非現金股權激勵費用（RSUs/RSAs），以及約 690 萬美元的納斯達克掛牌相關一次性費用，合計高達 2,370 萬美元。

財務長林瑋莉指出，若剔除這些非經常性與非現金項目，核心營業損失實則呈現收斂趨勢，由前一年度的 1,030 萬美元降至 820 萬美元，且經常性成本基礎保持平穩。這意味著公司在擴張國際業務的同時，已成功優化營運體質。

奧丁丁去年的策略重心在於「搭好舞台」，特別是在高度監管的美國市場。截至目前，奧丁丁已在美國取得 40 州資金傳輸執照（MTL），並於歐盟、日本維持合規身份。

此外，奧丁丁在金融通路上取得重大突破，2026 年 4 月已完成美國 Cross River Bank 的開戶與盡職調查（KYC），這對於處理美元資金移轉至關重要。同時，公司成功將 Visa Direct 整合至 OwlPay 基礎建設，提供卡片至錢包（Card-to-Wallet）的入金管道，讓美國用戶能直接以簽帳金融卡為其 USDC 交易入金，大幅提升產品的便利性與競爭優勢。

2026 營運動能：OwlPay 簽約額突破 60 億美元

展望 2026 年，執行長王俊凱表示，公司正從以台灣為主的營運模式轉向全球穩定幣支付階段。旗下的 OwlPay Harbor 平台目前已有 36 家企業客戶完成商業條款簽署，客戶群涵蓋跨境支付公司、數位銀行及加密貨幣交易所。這些客戶在其現有業務中所處理的年度支付總額合計超過 60 億美元，未來隨著這些流量逐步導入 OwlPay 系統，將為奧丁丁帶來結構性的營收成長。