〈COMPUTEX〉商務客都來了 華航787新機隊豪經艙亮相
鉅亨網記者王莞甯 台北
華航 (2610-TW) 即將迎來全新波音 787 機隊，客艙設計同步帶來嶄新面貌，在今 (2) 日登場的台北電腦展亮相，延續華航一貫的東方美學底蘊，並首度攜手紐約時尚精品 Marc Jacobs 和丹麥多方位設計品牌 FRAMA ，推出全新機上旅行包，積極拓展商務版圖。
華航董事長高星潢表示，台北電腦展每年都帶來大量旅客，看好此展聚集全球高端商務客，除了空中、連地面服務都要做好。
華航 787 豪華經濟艙設有 28 席座位，採 2-3-2 座椅配置，以「山城星芒」為設計概念，透過色彩、材質與光影層次的巧妙運用，展現在地人文和科技優雅交融。
而 787 豪華經濟艙個人影視系統配備 15.6 吋 4K 高畫質螢幕，同時領先業界推智慧行動裝置連接功能，手機和平板可直接作為機上影視娛樂系統的遙控器。
華航此次強調升級豪華經濟艙產品，因此，提供白瓷質感輕量化餐具、獨立包裝手巾、雙色設計薄毯、舒適拖鞋及降噪耳罩式耳機等多項更貼心的服務，並提供等同商務艙的免費機上 Wi-Fi，支援無限瀏覽網頁和文字訊息功能。
同時，瞄準年輕客群喜好，華航首度攜手紐約時尚精品 Marc Jacobs 和丹麥多方位設計品牌 FRAMA ，推出全新機上旅行包，展現不論是備品、餐飲及數位服務的全面優化。
另外，對於下半年機票價格展望，高星潢說明，價格取決於供需。
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