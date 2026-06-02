鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-02 18:23

致伸 (4915-TW) 與聯發科技深化邊緣 AI 戰略合作，並於 COMPUTEX 2026 展區共同展示雙方在智慧機器人領域的最新應用成果。致伸指出，打破過往移動型機器人市場多採用傳統 x86 架構的局面，改採聯發科 (2454-TW) 以 ARM 為基礎的系統單晶片架構，發揮自研自製的一站式技術優勢，並以台製零件搶攻非紅供應鏈商機，瞄準美日等國家。

致伸攜手聯發科展示自研AMR 鎖定美日市場搶攻非紅供應鏈商機。(鉅亨網記者吳承諦攝)

針對產品的核心競爭優勢，致伸透露，與傳統 x86 架構相比，ARM 架構具備體積小、功耗低、散熱少等特性，不僅能大幅縮減產品的整體體積，在成本效益的表現上也更具競爭力。由於功耗大幅降低，終端裝置的電池消耗量也隨之減少，進而讓機器人的運作時間顯著拉長，對終端客戶而言是兼具效能與成本的親民選項。

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面對市場追求超高算力的趨勢，致伸則提出不同的思維，強調以大部分地端場域的實際需求來看，除非要將大語言模型直接塞入底端進行處理，否則並不需要高達一千以上的算力。此次與聯發科合作的系統單晶片雖僅提供十點五個算力單位，且致伸經營團隊在實際運作上僅使用四個單位，即可透過邊緣運算完美應付所有複雜的工業與餐飲工作，同時避開了雲端的高建置成本與室內內網的網域限制。

致伸在本次合作中全面主導系統單晶片以外的所有產品設計，並採用台灣本地部件以強化近年在國際上相當吃香的非紅供應鏈優勢。此款全新研發的工廠自主移動機器人具備優異的工業級載重實力，可直接在廠區現場頂升三百公斤的重物，目前出貨策略鎖定在人力高所得且人力老化、缺失嚴重的市場，現階段主力出貨仍以就近的日本居多，美國市場則規劃逐步跟進。