致伸5月營收54.5億元年增逾1成 AIOT、消費聲學產品出貨持續強勁

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-05 17:18

致伸 (4915-TW) 今 (5) 日公布 5 月營收為 54.5 億元，月減 0.3%，年增 12.7%；累計前五月營收 268.4 億元，年增 9.9%；致伸表示，AIoT 產品及消費聲學出貨挹注帶動 5 月營收走強，致伸將持續透過 AISF 技術，強化產品競爭力。

致伸5月營收54.5億元年增逾一成 AIOT、消費聲學產品出貨持續強勁。(圖：shutterstock)

致伸表示，五月份營收受惠於 AIoT 產品及消費聲學出貨挹注，呈現年增表現。隨著 AI 應用逐步由雲端延伸至終端裝置，Edge AI 正推動智慧終端產品朝向更即時、安全且高效率的方向發展。

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致伸長期深耕視覺、聽覺及人機介面等核心技術，並以 AISF（AI Sensor Fusion）為技術主軸，整合多元感測、關鍵模組開發與系統整合能力，布局智慧監控、車用電子、智慧會議系統、機器人及智慧辦公設備等高附加價值應用領域，持續強化產品差異化與市場競爭力。