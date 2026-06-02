鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-02 18:40

比特幣價格周二 (2 日) 劇烈震盪，在 24 小時內下跌超過 3,000 美元，跌幅達 4.17%，失守 70,000 美元的關鍵心理支撐位。

中東局勢與機構拋售雙重夾擊 比特幣失守7萬美元大關(圖:shutterstock)

比特幣周二一度觸及 69,228 美元，創下自 4 月 8 日以來最低，引發了包括以太幣及索拉納在內的主流山寨幣全面回調。

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市場普遍認為，中東地緣政治風險的重燃是本次大跌的主因。由於伊朗與美國之間的停火談判陷入僵局，加上以色列在黎巴嫩的軍事行動引發擔憂，投資者紛紛撤離風險資產。

CoinMarketCap 分析師 Dominick John 表示，中東地緣政治風險重燃使投資者撤離風險資產，尤其是荷姆茲海峽的不穩定，對虛擬資產市場造成了直接打擊。

此外，長期以「不賣出」聞名的比特幣最大企業持有者 Strategy Inc.(MSTR-US) 拋售資產的消息，帶給市場極大的心理衝擊。公司揭露在 5 月底出售了約 250 萬美元 (32 枚) 比特幣，

CoinEx 高級分析師 Jeff Ko 認為， Strategy Inc. 的減持行為雖小，卻是自 2022 年 12 月以來的首次減持，打破了比特幣作為企業永久儲備資產的敘事。

此外，美國現貨比特幣 ETF 已連續 11 天錄得資金淨流出，流出總額近 35 億美元，顯示機構需求正顯著放緩。

同時，沉寂已久的 Mt. Gox 交易所轉移了價值約 7.39 億美元的比特幣，引發市場對債權人還款拋售的擔憂，進一步加劇了供應端的壓力。

目前加密貨幣「恐懼與貪婪指數」已降至 28，進入「恐懼」區間。在南韓市場，反映國內外價差的「泡菜溢價」(Kimchi Premium) 擴大至 -3.62%，顯示南韓投資者的避險心態比海外市場更為沉重。