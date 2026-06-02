中東局勢與機構拋售雙重夾擊 比特幣失守7萬美元大關
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
比特幣價格周二 (2 日) 劇烈震盪，在 24 小時內下跌超過 3,000 美元，跌幅達 4.17%，失守 70,000 美元的關鍵心理支撐位。
比特幣周二一度觸及 69,228 美元，創下自 4 月 8 日以來最低，引發了包括以太幣及索拉納在內的主流山寨幣全面回調。
市場普遍認為，中東地緣政治風險的重燃是本次大跌的主因。由於伊朗與美國之間的停火談判陷入僵局，加上以色列在黎巴嫩的軍事行動引發擔憂，投資者紛紛撤離風險資產。
CoinMarketCap 分析師 Dominick John 表示，中東地緣政治風險重燃使投資者撤離風險資產，尤其是荷姆茲海峽的不穩定，對虛擬資產市場造成了直接打擊。
分析師指出，在充滿不確定性的環境下，資金更傾向於流向傳統避險資產，而非波動較大的加密貨幣。
此外，長期以「不賣出」聞名的比特幣最大企業持有者 Strategy Inc.(MSTR-US) 拋售資產的消息，帶給市場極大的心理衝擊。公司揭露在 5 月底出售了約 250 萬美元 (32 枚) 比特幣，
CoinEx 高級分析師 Jeff Ko 認為， Strategy Inc. 的減持行為雖小，卻是自 2022 年 12 月以來的首次減持，打破了比特幣作為企業永久儲備資產的敘事。
此外，美國現貨比特幣 ETF 已連續 11 天錄得資金淨流出，流出總額近 35 億美元，顯示機構需求正顯著放緩。
同時，沉寂已久的 Mt. Gox 交易所轉移了價值約 7.39 億美元的比特幣，引發市場對債權人還款拋售的擔憂，進一步加劇了供應端的壓力。
目前加密貨幣「恐懼與貪婪指數」已降至 28，進入「恐懼」區間。在南韓市場，反映國內外價差的「泡菜溢價」(Kimchi Premium) 擴大至 -3.62%，顯示南韓投資者的避險心態比海外市場更為沉重。
分析師警告，比特幣能否奪回並站穩 70,000 美元將決定短期走向。若無法收復此關口，價格可能會進一步下探至 65,000 美元，甚至測試 200 周移動平均線附近的 62,000 美元支撐位。
- 讓加密貨幣幫你滾出年化30%現金流
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 2022年來首見！Strategy上月出售32枚比特幣 獲利約250萬美元 但股價盤中大跌7%
- 比特幣真的不行了？「三大」看空理由曝
- 比特幣反彈重返7.7萬美元上方 受伊朗和平預期與制度面新規推動
- 法案利多失靈 比特幣遭美伊衝突與殖利率反噬 連跌5天摜破7.7萬美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇