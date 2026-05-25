鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-25 20:40

比特幣在經歷上周末跌至約 74,000 美元的低點後，周一 (25 日) 展現強勁反彈勢頭，價格回升至 77,000 美元上方。此次回升主要受到美伊和平協議的樂觀預期，以及機構採用加密貨幣衍生品的進展所帶動。

市場情緒的轉向源於中東局勢的進展。有報導指出，美伊談判取得進展，這緩解了市場對於荷姆茲海峽原油運輸中斷的擔憂。受此激勵，原油價格下跌約 5%，全球股市隨之反彈。儘管美國總統川普表示達成協議「不急於一時」，且封鎖行動仍在持續，但市場仍對海峽重新開放抱持期待。

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在制度面，美國證券交易委員會 (SEC) 已條件性批准那斯達克上市現金結算的比特幣指數期權，代碼為 QBTC。此合約將追蹤 CME CF 比特幣即時指數，並以美元結算，這意味著投資者無需開設專門的加密衍生品帳戶，即可透過傳統經紀帳戶進行交易。每口合約代表 1 枚比特幣，相較於 CME 標準合約的 5 枚比特幣規模更小，預計將擴大零售與小型機構投資者的參與度。

從技術分析看，比特幣目前穩定在 76,500 美元及 100 小時簡單移動平均線上方。分析師指出，目前的關鍵壓力位在 77,450 美元，若能有效突破並站穩，比特幣有望進一步挑戰 78,000 美元甚至 79,000 美元關卡。指標方面，1 小時 MACD 正在牛市區域加速，RSI 則高於 50 臨界點。

然而，市場仍存有隱憂。過去兩周比特幣 ETF 流出超過 20 億美元，顯示部分投資者仍持謹慎態度。若無法突破 77,450 美元的阻力，價格可能面臨回撤，初步支撐位落在 76,150 美元，重大支撐則位於 74,200 美元附近。