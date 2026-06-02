鉅亨網記者彭昱文 台北
連接線大廠信邦 (3023-TW) 今 (2) 日公告 5 月營收 30.11 億元，單月營收首度突破 30 億元創高，月增 1.72%、年增 17.53%；累計前 5 月營收 142.94 億元，年增 7.01%。
信邦說明，5 月營收與上月的成長動能來看，醫療成長 1.21%、汽車成長 13.04%、工業應用成長 1.58%、通訊及電子週邊成長 8.74%。
累計前 5 月來看，信邦表示，醫療及健康照護產業成長 22.57%、汽車產業成長 26.42%、綠能產業減少 12.72%、工業應用產業成長 22.68%、通訊及電子週邊產業減少 11.36%。
產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔合併營收 77.33%；連接器及零組件銷售佔 22.67%；產業別的銷售分佈，工業應用佔 35.03%；通訊及電子週邊產業佔 19.53%；綠能產業 18.82%；汽車產業 16.85%；醫療及健康照護產業 9.77%。
信邦表示，未來成長主軸已明確聚焦於高價值產業應用市場，近期以美國人形機器人、半導體高階設備及商用運輸無人機作為未來成長的動能，同步推進醫療、汽車電子與低軌衛星等領域布局，全面啟動下一階段產能擴張計畫。
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