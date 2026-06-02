鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-02 16:54

連接線大廠信邦 (3023-TW) 今 (2) 日公告 5 月營收 30.11 億元，單月營收首度突破 30 億元創高，月增 1.72%、年增 17.53%；累計前 5 月營收 142.94 億元，年增 7.01%。

信邦董事長王紹新。(鉅亨網資料照)

信邦說明，5 月營收與上月的成長動能來看，醫療成長 1.21%、汽車成長 13.04%、工業應用成長 1.58%、通訊及電子週邊成長 8.74%。

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累計前 5 月來看，信邦表示，醫療及健康照護產業成長 22.57%、汽車產業成長 26.42%、綠能產業減少 12.72%、工業應用產業成長 22.68%、通訊及電子週邊產業減少 11.36%。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔合併營收 77.33%；連接器及零組件銷售佔 22.67%；產業別的銷售分佈，工業應用佔 35.03%；通訊及電子週邊產業佔 19.53%；綠能產業 18.82%；汽車產業 16.85%；醫療及健康照護產業 9.77%。