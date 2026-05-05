信邦4月營收29.6億元 創歷史單月新高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-05 15:36

線束大廠信邦 (3023-TW) 今 (5) 日公告 4 月營收 29.6 億元，創歷史單月新高，月增 1.85%、年增 14.97%；累計前 4 月合併營收為 112.83 億元，則為歷年同期次高，年增 4.51%。

信邦董事長王紹新。(鉅亨網資料照)

信邦說明，4 月營收受惠汽車、工業應用、通訊及電子週邊等產業之銷售分別較 3 月成長 17.28% 、9.18% 及 14.82%，推升營收走揚。

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若以 MAGIC 5 大產業累計前 4 月相較於去年同期，信邦表示，醫療及健康照護產業成長 21.05%、汽車產業成長 21.82%、綠能產業減少 11.48%、工業應用產業成長 17.68%、通訊及電子週邊產業減少 13.11%。