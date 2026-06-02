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盤中速報 - 恆生科技指數上漲198.46點至5163.38點，漲幅4%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間02日01:12，恆生科技指數上漲198.46點（或4%），暫報5163.38點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.96%
  • 近 1 月：+1.92%
  • 近 3 月：-3.37%
  • 近 6 月：-12.04%
  • 今年以來：-9.99%

焦點個股


其他支援服務概念領漲+4.69%。其中 易通訊集團(08031-HK) 上漲 70.97% ; 萬成環球控股(08309-HK) 上漲 11.76% ; 中安控股集團(08462-HK) 上漲 11.48% 。

地產代理概念領漲+4.65%。其中 杰地集團(08313-HK) 上漲 11.54% ; 方圓生活服務(09978-HK) 上漲 4.29% ; 美聯集團(01200-HK) 下跌 1.89% 。


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相關行情

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易通訊集團0.570+83.9%
萬成環球控股0.074+8.82%
中安控股集團0.136+11.5%
杰地集團0.029+11.5%
方圓生活服務0.146+4.29%
美聯集團2.630-0.38%

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