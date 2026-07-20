盤中速報 - 恆生科技指數上漲139.53點至4762.7點，漲幅3.02%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間20日09:37，恆生科技指數上漲139.53點（或3.02%），暫報4762.70點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.09%
- 近 1 月：+0.41%
- 近 3 月：-8.32%
- 近 6 月：-19.6%
- 今年以來：-16.19%
焦點個股
環球市場概念領漲+6.00%。其中 ＦＩ二華夏納一百(07522-HK) 上漲 6.04% ; ＦＩ二南方納指(07568-HK) 上漲 5.95% ; 。
大中華區－香港概念領漲+4.85%。其中 ＸＩ二南方恒科(07552-HK) 上漲 8.47% ; ＦＩ二南方國指(07588-HK) 上漲 4.94% ; ＦＩ二南方恒指(07500-HK) 上漲 3.87% 。
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