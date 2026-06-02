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盤中速報 - 恆生科技指數上漲155.31點至5120.23點，漲幅3.13%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間02日11:07，恆生科技指數上漲155.31點（或3.13%），暫報5120.23點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.96%
  • 近 1 月：+1.92%
  • 近 3 月：-3.37%
  • 近 6 月：-12.04%
  • 今年以來：-9.99%

焦點個股


地產代理概念領漲+4.10%。其中 杰地集團(08313-HK) 上漲 11.54% ; 易居企業控股(02048-HK) 上漲 6.38% ; 方圓生活服務(09978-HK) 上漲 0% 。

其他支援服務概念領漲+3.39%。其中 易通訊集團(08031-HK) 上漲 80.65% ; 萬成環球控股(08309-HK) 上漲 8.82% ; 中安控股集團(08462-HK) 上漲 6.56% 。


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港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數地產代理其他支援服務

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杰地集團0.029+11.5%
易居企業控股0.050+6.38%
方圓生活服務0.146+4.29%
易通訊集團0.520+67.7%
萬成環球控股0.074+8.82%
中安控股集團0.136+11.5%

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