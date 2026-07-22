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盤中速報 - 恆生科技指數下跌-144.37點至4670.46點，跌幅3%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間22日01:25，恆生科技指數下跌144.37點（或3%），暫報4670.46點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.89%
  • 近 1 月：+4.57%
  • 近 3 月：-4.87%
  • 近 6 月：-16.21%
  • 今年以來：-12.71%

焦點個股


服裝零售概念領跌-6.29%。其中 滔搏(06110-HK) 下跌 26.18% ; 寶勝國際(03813-HK) 下跌 8.7% ; 安寧控股(00128-HK) 下跌 1.82% 。

採購及供應鏈管理概念領跌-6.01%。其中 凱順控股(08203-HK) 下跌 12.5% ; 普匯中金國際(00997-HK) 下跌 10.53% ; 曌生命(08079-HK) 下跌 8.57% 。


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港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數服裝零售採購及供應鏈管理

相關行情

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滔搏1.380-27.8%
寶勝國際0.320-7.25%
安寧控股0.540-1.82%
凱順控股0.091-12.5%
普匯中金國際0.017-10.5%
曌生命0.640-8.57%

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