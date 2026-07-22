盤中速報 - 恆生科技指數下跌-144.37點至4670.46點，跌幅3%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間22日01:25，恆生科技指數下跌144.37點（或3%），暫報4670.46點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.89%
- 近 1 月：+4.57%
- 近 3 月：-4.87%
- 近 6 月：-16.21%
- 今年以來：-12.71%
焦點個股
服裝零售概念領跌-6.29%。其中 滔搏(06110-HK) 下跌 26.18% ; 寶勝國際(03813-HK) 下跌 8.7% ; 安寧控股(00128-HK) 下跌 1.82% 。
採購及供應鏈管理概念領跌-6.01%。其中 凱順控股(08203-HK) 下跌 12.5% ; 普匯中金國際(00997-HK) 下跌 10.53% ; 曌生命(08079-HK) 下跌 8.57% 。
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