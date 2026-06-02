鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-02 10:19

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (2) 日在全球媒體問答中，針對台灣在 AI 供應鏈中的角色以及中國市場等議題表達看法。他強調，台灣是全球科技製造生態系的核心，也是 AI 革命的重要中心，不過，任何企業的供應鏈都應有兩考量，一是盡可能多元化、具備備援能力與韌性，二是要持續與全球最優秀的夥伴合作。

外媒提問，黃仁勳先前形容台灣位於 AI 革命的中心，而輝達本週多次發表高度仰賴台灣，是否代表輝達正在投資台灣的未來，而輝達又如何看待台灣安全性，是否足以讓公司持續承諾。

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黃仁勳回應，所有企業的供應鏈都應該盡可能多元化，並建立重複、備援的能力，以確保供應鏈具有韌性，這也是台灣成為美國極重要戰略夥伴的原因之一，因為台灣正在美國投資生態系與製造能力。

點名台積電等台灣大廠對美國投資貢獻

不過，黃仁勳也強調，供應鏈多元化並不改變台灣在科技製造上的關鍵地位，台灣在製造、尤其是科技製造方面非常出色，「這裡是生態系的中心，也是起點」，台灣企業在相關領域具備世界級能力，外界應該樂見台灣持續保持這樣的優勢。

黃仁勳指出，企業決策上必須同時兼顧兩個方向：一方面，要盡可能建立供應鏈的多元性、備援能力與韌性；另一方面，也必須與全球最擅長、最優秀的企業合作。他強調，不應把這兩者視為互斥選項。

投資台灣最好的方式就是採購台灣供應鏈產出

針對輝達如何投資台灣，黃仁勳表示，最好的投資方式就是「花錢購買對方的產出」。對任何企業而言，投資對方最直接的方式之一，就是購買其產品與服務；而輝達目前已是台灣生態系最大採購者之一。

除了採購台灣供應鏈產出，黃仁勳也提到輝達在台灣的人才投資。輝達目前在台灣約有 1,000 名員工，並正在建設可容納 4,000 人的新總部。未來幾年，輝達還需要在台灣聘僱數千名員工。