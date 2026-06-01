鉅亨網編譯許家華 2026-06-02 05:35

國際油價週一 (2 日) 大漲逾 4%，主因伊朗官媒塔斯尼姆通訊社 (Tasnim) 報導，德黑蘭已暫停與美國的間接談判，並正與盟友研議全面封鎖荷姆茲海峽，甚至可能干擾其他重要航運通道，引發市場對全球能源供應中斷的高度憂慮。

倫敦布蘭特 (Brent) 原油期貨收漲 3.86 美元，或 4.2%，報每桶 94.98 美元；美國西德州中質原油 (WTI) 期貨勁揚 4.80 美元，或 5.5%，收報每桶 92.16 美元。盤中兩大指標原油一度飆升超過 6%，但漲幅隨後收斂。

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市場波動來自中東局勢急遽升溫。伊朗與美國近期持續互相發動軍事打擊，而以色列也下令部隊進一步深入黎巴嫩南部，擴大對伊朗支持的真主黨 (Hezbollah) 軍事行動。塔斯尼姆通訊社報導指出，伊朗已停止透過第三方與華府交換訊息，並與所謂「抵抗陣線」(Resistance Front)盟友協調，計畫全面封鎖荷姆茲海峽，以懲罰以色列及其支持者。

報導稱，相關行動除荷姆茲海峽外，也可能涵蓋位於紅海南端的曼德海峽 (Bab el-Mandeb Strait)。伊朗支持的葉門、黎巴嫩及伊拉克盟友均被視為可能參與行動的力量。

不過，美國總統川普稍晚否認知悉談判已中止，並表示自己透過中間人與真主黨接觸，已取得對方不會攻擊以色列的承諾。相關說法一度讓市場情緒降溫，也使油價自盤中高點回落。

事實上，就在數天前，市場原本仍期待美伊接近達成協議。5 月底 Brent 與 WTI 原油才剛創下自 2020 年 3 月疫情衝擊需求以來最大的單月跌幅，跌幅介於 17% 至 19%，主因投資人押注雙方有望達成協議並重啟荷姆茲海峽航運。然而伊朗宣布停止談判後，市場樂觀情緒迅速逆轉。

荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸咽喉之一，約承載全球五分之一的原油與液化天然氣 (LNG) 運輸量。近期美伊衝突已導致非伊朗籍船舶幾乎無法正常進出波斯灣，能源市場對供應中斷風險極為敏感。《Axios》日前更引述消息指出，伊朗上週持續在海峽部署更多水雷，加深市場擔憂。

在希臘雅典舉行的航運業會議上，多名船運高層表示，未來任何和平協議都必須建立明確航行規範，才能讓商船恢復正常通行。

Mizuho 能源期貨主管 Robert Yawger 指出，曼德海峽同樣是全球重要能源運輸要道，目前沙烏地阿拉伯每天約有 400 萬至 600 萬桶原油需經由該水道運輸，一旦遭到干擾，將進一步衝擊全球供應鏈。

Lipow Oil Associates 總裁 Andrew Lipow 則警告，衝突拖得越久，全球商業原油庫存將持續下降，當庫存降至臨界點時，油價可能出現更劇烈飆升。「我們距離那個時間點可能只剩一到兩個月。」他表示。

除了供應風險外，中國最新公布的製造業數據顯示工廠活動停滯，也讓市場擔憂全球第二大經濟體成長動能轉弱。投資銀行高盛指出，中國與歐洲需求疲弱，可能成為今年第四季油價的重要下行風險，維持 Brent 原油每桶 90 美元及 WTI 每桶 83 美元的預測，但若中東供應再受干擾，油價仍可能進一步上衝。

另一方面，美國原油出口在 5 月創下每日 560 萬桶歷史新高，反映亞洲與歐洲買家為填補中東供應缺口而轉向美國採購。其中日本進口量創下每日 80.8 萬桶新紀錄，義大利則成為歐洲最大買家。

供應面方面，路透調查顯示，沙烏地阿拉伯可能連續第二個月調降 7 月銷往亞洲市場的官方售價；俄羅斯則考慮增加自白俄羅斯進口燃料，並研議實施汽油出口禁令，以確保國內供應穩定。