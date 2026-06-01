蕭美琴6/7率團訪邦交國帛琉 賴清德交代三大深化邦誼目標

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-01 20:04

總統府今 (1) 日宣布，副總統蕭美琴將於本周六 (6) 日至 6 月 10 日率團訪問友邦帛琉共和國。總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德也期許蕭美琴此行能達成「深化台帛兩國邦誼」、「協助帛琉推廣永續觀光」及見證台帛「榮邦計畫」推動成果等三大核心目標，也期盼台帛未來持續深化各領域合作，讓全世界共同見證 2 國堅實且深厚的雙邊關係及合作成果。

總統府發言人郭雅慧。(圖:總統府提供)

郭雅慧表示，我國與帛琉建交以來，2 國邦誼篤睦友好，2024 年賴清德總統就任後的第一次出訪，就曾到訪帛琉，而帛琉總統惠恕仁 (Surangel S. Whipps, Jr.) 近年也數次訪台，以實際行動展現對台帛邦誼的重視，今 (2026) 年非常榮幸再次收到惠恕仁邀我國正副元首赴訪的信函，為深化台帛邦誼，促進兩國人民友好交流，總統指派副總統率團出訪帛琉，以回應惠恕仁盛情邀請。

‌



郭雅慧指出，此次蕭美琴出訪名稱為「帛榮專案」，主要是期盼 2 國在深厚的邦誼基礎上持續互助共榮，共創兩國人民共同福祉，同時也促進彼此及全球進步發展，賴清德也期許訪團達成以下三個核心目標：

第一，深化 2 國邦誼。本次蕭美琴赴帛琉訪問，將拜會惠恕仁以及當地政要，希望藉此加深兩國互動與交流，進一步深化雙邊情誼。

第二，協助帛琉推廣永續觀光。考量觀光產業一向是帛琉國家發展的重點項目，此行蕭美琴將探訪帛琉知名永續觀光景點，並和惠恕仁一起推廣帛琉觀光。