鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-07 17:17

台股超級行情持續火熱，台積電領軍衝鋒，今 (7) 日加權指數再寫歷史新高，激勵市值雙雄元大台灣 50(0050-TW)、元大台灣 50 正 2(00631L-TW) 飆漲，雙雙創下股價新高紀錄，0050 成交金額更連日衝破百億元，續登盤面焦點。

台股今天盤中上攻 42000 點大關，帶動 0050 股價再上漲 2.04%，成交金額連續兩日衝破百億元，00631L 同步上漲 3.7%，而主動式 ETF 人氣王 00981A 持續熄火，7 日僅小漲 0.96%，熱度呈現下滑。

‌



法人指出，資金明顯轉向集中大型權值股，5 月以來 4 個交易日 0050、00631L 直接受惠，分別上漲 8%、15.6%，主動式熱門標的 00981A、00992A 等僅分別上漲 4.6%、3.8%，除落後大盤的 7.7%，更輸給高股息 0056 的 9.3%。

法人分析，目前台股主動式 ETF 持股本益比過高，例如 00981A 成分股中高達 14 檔成分股高於 100 倍，在 AI 熱潮帶動下，已超前反映企業未來 2 年以上成長性，一旦市場資金進行獲利了結，股價恐面臨調整壓力。

近期金管會放寬台股基金、台股主動式 ETF 單一個股上限，推升資金持續向大型權值股靠攏，市場也預期在「強者恆強」格局下，與大盤連動度高的市值型 ETF 0050、00631L 極具優勢，有利於未來領漲之態勢更加顯著。