〈COMPUTEX〉G2C+首度進軍參展 並展示OpenUSD數位孿生成果

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-01 15:55

由志聖 (2467-TW)、均豪精密 (5443-TW)、均華精密 (6640-TW) 以及東捷科技 (8064-TW) 共同組成的 G2C + 聯盟，今 (2026) 年首度以聯盟品牌參與 COMPUTEX 2026 國際展會，聯盟指出，G2C + 不僅持續深耕先進封裝設備技術，更積極以人工智慧（AI）為核心驅動力，推動半導體設備數位轉型，朝向 AI Infrastructure Ecosystem 關鍵促成者（Key Facilitator）的角色邁進。

G2C+首度進軍參展COMPUTEX，圖爲志聖總經理梁又文。(鉅亨網記者張欽發攝)

G2C + 聯盟指出，本次展出以「Digital Twin for Semiconductor Equipment」為主題，展示半導體設備從物理模型（Process Model）、虛擬模擬（Simulation）、虛擬驗證（Virtual Validation）到數位孿生（Digital Twin）的完整開發流程。透過 OpenUSD 標準化數位資產架構，並運用 Omniverse Libraries 相關技術能力建構設備虛實整合環境，串聯設備模型、模擬數據與實際運作資訊，打造從設計、驗證到優化的 Sim-to-Real 開發模式。

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G2C + 聯盟指出，隨著人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及先進封裝需求快速成長，半導體設備產業正加速朝向 Software-Defined 與 AI-Centered 的新世代發展模式。G2C + 聯盟結合設備技術、製程經驗與學研能量，積極探索 Extreme Co-Design 與 Co-Development 創新模式，讓設備能在虛擬環境中提前完成驗證與最佳化，大幅提升研發效率、降低開發風險，並縮短產品開發週期。

G2C + 聯盟表示，數位孿生不僅是智慧製造的重要基礎，更是下一世代半導體設備與 AI 基礎設施發展的重要關鍵。未來將持續深化 OpenUSD 於設備產業的應用，串聯設備商、供應鏈、研究機構及客戶，建立跨設備、跨企業與跨供應鏈的數位協作生態系，推動產業共同成長，實踐「Win Together, Win as a Team」的聯盟精神。