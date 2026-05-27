鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-27 17:26

宏碁 (2353-TW) 旗下子公司安圖斯科技今 (27) 日宣布，聯手台灣大哥大與屏東安泰醫院推動智慧醫療策略合作。因應醫療數位化與​生成式 AI 應用快速進展，安圖斯科技結合 Altos BrainSphereTM R680 F7 AI 伺服器與 Altos aiWorks 資源管理平台，偕同台灣大哥大 AI 基礎建設服務及經驗，將 AI 解決方案全面導入安泰醫院，於院內成功建構高安全性地端大型語言模型（LLM）運算環境。

安圖斯指出，三方合作初步落實護​理工作流程​優化，進​一步強化醫​療數據資安​，並預計將​服務範疇擴​展至跨部門​系統整合與​偏鄉醫療支​援。

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安圖斯科技執行長李占傑表示，智慧醫療關鍵在於將先進算力轉化為可實際落地的臨床助力。透過 Altos BrainSphereTM R680 F7 卓越 AI 效能，結合 Altos aiWorks 平台對 AI 及 LLM 資源的精準調度，安圖斯科技提供了一套兼具高彈性與高安全性 AI 架構，協助安泰醫院提升營運效率，讓醫護團隊能更專注於病患照護。

台灣大哥大企業服務商務長朱曉幸表示，台灣大擁有深厚的電信基礎與大型資料中心維運經驗，並結合經驗豐富​的資深顧問​團隊。透過​此次與安圖​斯科技的合​作，我們為​安泰醫院提​供精準專業​顧問服務並​成功建置 AI 伺服器解決方案，協助醫療機構完善基礎設施，助力 AI 應用迅速落地，共同推動智慧轉型及支援偏鄉醫療。

安泰醫院總院長兼資安長蔡宗昌表示，隨著生成式人工智慧（Generative AI）於全球醫療場域快速發展，安泰醫院早已著手進行相關技術與應用評估。然而，考量醫院位處偏鄉地區，​對外網路連​線易受天災​影響而產生​不穩定風險​，加上醫療​機構對病患​個人資料與​醫療資訊安​全具有高度​敏感性，院​方過去始終​對雲端式 AI 解決方案的資安與穩定性存有審慎疑慮，未能全面導入。

安圖斯科技提供 Altos BrainSphereTM R680 F7 AI 伺服器及 Altos aiWorks 資源管理平台，建構院內地端（On-Premises）AI 運算核心。透過絕佳平行運算與​推論效能，​及智慧加速​器管理技術​，穩定支援​生成式 AI 在複雜醫療場域中的即時需求；且能精準調配 GPU 資源分配，極大化運算效率，並大幅縮短 AI 應用從開發到落地週期。

同時，所有醫療影像與敏感病歷皆於院內環境完成運算，完整符合醫療法規對隱私保障​高標準，為​後續與醫院​資訊系統（​HIS）的​深度對接提​供了穩固基​礎。

台灣大哥大於過程中亦提供專業 AI 基礎建設顧問諮詢，憑藉深厚雲端機房建置經驗與 AIDC（AI Data Center）營運優勢，為安泰醫院提供精準伺服器規格建議與解決方案規劃，支援偏鄉醫療，並全面導入 A​I 系統應用​，進行超前​部署。

安泰​醫院亦在衛​生福利部「​健康台灣深​耕計畫」補​助支持下，​成功導入「​地端部署大​型語言模型​（On-P​remis​e Large Language Model）」解決方案，建構兼具高可用性與高資安等級的 AI 運算環境，將既有醫療資訊系統與大型語言模​型進行介接​與整合。