鉅亨網記者吳承諦 台北
宏碁 (2353-TW) 旗下子公司安圖斯科技今 (27) 日宣布，聯手台灣大哥大與屏東安泰醫院推動智慧醫療策略合作。因應醫療數位化與生成式 AI 應用快速進展，安圖斯科技結合 Altos BrainSphereTM R680 F7 AI 伺服器與 Altos aiWorks 資源管理平台，偕同台灣大哥大 AI 基礎建設服務及經驗，將 AI 解決方案全面導入安泰醫院，於院內成功建構高安全性地端大型語言模型（LLM）運算環境。
安圖斯指出，三方合作初步落實護理工作流程優化，進一步強化醫療數據資安，並預計將服務範疇擴展至跨部門系統整合與偏鄉醫療支援。
安圖斯科技執行長李占傑表示，智慧醫療關鍵在於將先進算力轉化為可實際落地的臨床助力。透過 Altos BrainSphereTM R680 F7 卓越 AI 效能，結合 Altos aiWorks 平台對 AI 及 LLM 資源的精準調度，安圖斯科技提供了一套兼具高彈性與高安全性 AI 架構，協助安泰醫院提升營運效率，讓醫護團隊能更專注於病患照護。
台灣大哥大企業服務商務長朱曉幸表示，台灣大擁有深厚的電信基礎與大型資料中心維運經驗，並結合經驗豐富的資深顧問團隊。透過此次與安圖斯科技的合作，我們為安泰醫院提供精準專業顧問服務並成功建置 AI 伺服器解決方案，協助醫療機構完善基礎設施，助力 AI 應用迅速落地，共同推動智慧轉型及支援偏鄉醫療。
安泰醫院總院長兼資安長蔡宗昌表示，隨著生成式人工智慧（Generative AI）於全球醫療場域快速發展，安泰醫院早已著手進行相關技術與應用評估。然而，考量醫院位處偏鄉地區，對外網路連線易受天災影響而產生不穩定風險，加上醫療機構對病患個人資料與醫療資訊安全具有高度敏感性，院方過去始終對雲端式 AI 解決方案的資安與穩定性存有審慎疑慮，未能全面導入。
安圖斯科技提供 Altos BrainSphereTM R680 F7 AI 伺服器及 Altos aiWorks 資源管理平台，建構院內地端（On-Premises）AI 運算核心。透過絕佳平行運算與推論效能，及智慧加速器管理技術，穩定支援生成式 AI 在複雜醫療場域中的即時需求；且能精準調配 GPU 資源分配，極大化運算效率，並大幅縮短 AI 應用從開發到落地週期。
同時，所有醫療影像與敏感病歷皆於院內環境完成運算，完整符合醫療法規對隱私保障高標準，為後續與醫院資訊系統（HIS）的深度對接提供了穩固基礎。
台灣大哥大於過程中亦提供專業 AI 基礎建設顧問諮詢，憑藉深厚雲端機房建置經驗與 AIDC（AI Data Center）營運優勢，為安泰醫院提供精準伺服器規格建議與解決方案規劃，支援偏鄉醫療，並全面導入 AI 系統應用，進行超前部署。
安泰醫院亦在衛生福利部「健康台灣深耕計畫」補助支持下，成功導入「地端部署大型語言模型（On-Premise Large Language Model）」解決方案，建構兼具高可用性與高資安等級的 AI 運算環境，將既有醫療資訊系統與大型語言模型進行介接與整合。
目前，三方所打造的 AI 解決方案已率先導入安泰醫院護理站，應用於臨床文件生成與行政流程自動化作業，大幅減輕第一線護理人員例行文書處理負擔，使醫護人員得以更專注於病人照護品質的提升。未來，亦將持續深化人工智慧技術於院內各項流程之應用，並規劃逐步擴展至跨部門智慧化服務，打造更完整的智慧醫療生態系。
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