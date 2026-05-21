鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-21 17:30

隨著生成式 AI（Generative AI）與高效能運算（HPC）迎來爆發性成長，宏碁 (2353-TW) 旗下子公司安圖斯 (7875-W) 展現強勁的技術整合，加速布局亞​太地區 AI 基礎建設市場。安圖斯科技以在地化策略深耕海外，聚焦企業、政府及教育研究機構對彈性 AI 算力的需求，透過全方位 AI 伺服器、工作站及軟硬體一體化解決方案，成功落地台灣、印度、印尼及韓國，協助建置具效能與安全性的 AI 運算架構。

安圖斯科技執行長李占傑表示，生成式 AI 的爆發，是算力彈性與軟硬整合效率的競逐。安圖斯不只是硬體供應商，更是亞太區 AI 算力骨幹的戰略夥伴。我們透過軟硬體一體化戰略，將複雜的 AI 工作負載轉化為在地生產力，未來將持續深化全球生態系合作，構築最具擴充性的地端安全算力藍圖。

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海外市場開拓上，安圖斯科技已於台灣、印度、印尼及韓國成功推動多項指標性 AI 基礎建設專案。全線專案均導入 Altos BrainSphere™ R680 F7 AI 伺服器，該產品搭載 Intel® Xeon® 第六代處理器並全面支援 NVIDIA 加速運算技術，專為大模型訓練、海量資料分析與高吞吐推論而生。針對軟體部署痛點，更搭配 Altos aiWorks AI 算力分配平台，以軟硬體整合方案大幅降低 AI 工作負載的建置門檻，全面深化其在亞太 AI 基礎架構市場的領先地位。

教育與研究機構是推動國家 AI 實力的搖籃。安圖斯科技長年深耕台灣教育與科研市場，與國內多家大專院校緊密合作，部署地端高效能算力；​針對印度高​等教育市場​，安圖斯科​技亦協助當​地高等教育​機構建置 AI 運算環境，支援農業科技、生物科學及相關研究領域的大量資料分析與 AI 模型運算需求，加速智慧農業與科研發展。