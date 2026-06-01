台灣5月製造業PMI達5年半新高 廠商備貨速度創新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-01 17:26

中華經濟研究院今 (1) 日公布 5 月台灣製造業 PMI，呈現連 8 個月擴張，尤其電子暨光學產業和電力暨機械設備產業持續熱絡，推升 PMI 指數續揚 1.1 個百分點至 61.4%，再創 2021 年 9 月以來最高，而五項指標尤其存貨指數更創新高；而未來六個月展望指數也回升 2.9 個百分點至 66.8%，為 2021 年 6 月以來最高，惟各產業看法仍分歧。

5月台灣製造業PMI連8個月擴張。(圖：中經院提供)

中經院指出，5 月 PMI 的五項組成指標中，新增訂單、生產和人力僱用持續擴張，供應商交貨時間上升，存貨也持續擴張。

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其中，新增訂單指數續揚 1.1 個百分點至 59.6%，連 8 個月擴張，而隨著製造業交期和報價持續攀升，供應商交貨時間攀升至 2021 年 7 月以來最快上升速度 (71.2%)，原物料價格連 2 個月維持 80.0% 以上。

由於製造業過去 6 個月積極備貨，存貨指數續揚 5.3 個百分點至 65.7%，創 2012 年 7 月指數創編以來最快擴張速度。

中經院說明，值得注意的是，製造業是自 2022 年 11 月以來首次回報客戶存貨高於當前客戶所需 (過高，高於 50.0%)，指數為 50.5%。

從產業來看，5 月六大產業 PMI 全數擴張，依擴張速度排序為電子暨光學產業 (68.3%)、交通工具產業 (61.1%)、基礎原物料產業 (57.8%)、電力暨機械設備產業 (56.2%)、食品暨紡織產業 (55.4%) 與化學暨生技醫療產業 (53.7%)。

不過，對於未來半年，產業看法分歧，各產業依擴張速度排序為電子暨光學產業 (73.8%)、電力暨機械設備產業 (63.1%) 和基礎原物料產業 (57.8%)，而食品暨紡織產業 (39.6%)、交通工具產業 (47.4.%) 和化學暨生技醫療產業 (48.8%) 呈現緊縮。