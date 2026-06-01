鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-01 19:30

台灣人壽與政大商學院今 (1) 日聯袂發布 2026「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查結果。面對超高齡社會海嘯，與會的金管會長官及業界領袖紛紛為台灣老後長照與金融環境拋出新思維。針對高齡化挑戰，保險局副局長蔡火炎強調，保險業必須進行「角色轉換」，從過去被動「賣保單、等理賠」的傳統思維，正式升級為全生命週期的「生活支援與健康促進者」，透過政策鬆綁與引導保險資金插旗智慧長照周邊，大膽翻轉挑戰為轉機，攜手國人打造尊嚴老後的正向生態圈。

保險局副局長蔡火炎簡報時指出，台灣已正式邁入超高齡社會，這對保險業是挑戰也是轉機，未來年輕客群減少，高齡保護才是需要深耕照顧的族群。金管會已於今年 4 月修正相關招攬核法辦法，打破過去以 65 歲作為高齡投保「錄音錄影、電訪」一刀切的硬性規定，改由公司自訂脆弱性辨識標準，以提升客戶體驗。

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面對超高齡社會的全面衝擊，保險局將從資金引導、法規調適與創新試辦三大面向，全力促成「全齡金融」生態圈的成形，讓保險業真正「化挑戰為轉機」。金管會將配合「亞洲資產管理中心計畫」的推動措施，積極鼓勵龐大的保險業資金投入公共建設、高齡社會、銀髮生態系及銀髮產業等促進社會福利之標的，並將「全齡金融」納入政策整體規劃。

蔡火炎說，在不涉及介入長照機構經營權及長照核心業務的前提下，主管機關鼓勵保險業透過投資保險相關事業或策略性產業，提供長照機構所需的輔助性設備及服務 (例如智慧病床管理、智慧輔具)。

針對過往業者反映高齡創新商品苦無過去「3 到 5 年經驗資料」而難以精算定價的痛點，蔡火炎指出，因應社會發展趨勢，金管會正在檢討商品規範，只要新商品符合精算原理及有效控管風險，「得放寬費率釐訂經驗資料限制」，以給予保險商品更大的定價彈性，實質鼓勵商品的多元與創新，未來也將因應全齡金融政策滾動檢視調整相關法規。

蔡火炎鼓勵業界以創新思維或科技技術精進商品及服務內容，並踴躍提出相關「業務試辦」計畫。金管會期盼藉由給予業界試辦的容錯與實驗空間，打造更完善之全齡金融生態圈，深化普惠金融的發展，真正做到預防勝於治療，讓國人與產業攜手共榮。他強調，保險業必須進行「角色轉換」，從過去被動「賣保單、等理賠」的傳統思維，升級為全面性的「生活支援與健康促進者」。

莊琇媛期許金融業：守護「社會信任執照」 防詐是當務之急

金管會副主委莊琇媛致詞時則呼籲，政府正積極推出 TISA(個人投資儲蓄帳戶)、兒少帳戶及租金補貼等配套，希望達到「老有所終」。她提醒，金融機構經營除了實體執照，更擁有一張「社會信任的執照」，這張執照「來得快、去得更快」，業者必須加強高齡友善環境與防詐機制。

莊琇媛也呼籲保險業，面對長照與失智潮，失智險的給付應「往前挪」做早期預防，並與信託適當結合，確保老人的退休金不被詐騙集團洗劫。

許舒博幽默倡議：養兒防老落伍了 擬「爭取一胎 100 萬」救少子化

台灣人壽董事長許舒博則用精采的「大實話」為論壇炒熱氣氛。他幽默分享，過去觀念是養兒防老，現在要改成「養老防兒」，沒錢老了真的會不快樂。他開玩笑舉例，朋友退休規定子孫每個月回來吃飯發 3000 元，忘記發孫子還會打來催「什麼時候吃飯？」；另個企業家生病叫兒子陪病，兒子說要上班沒空，結果改孫子來陪，阿公給了 10 萬零用金，下個月換其他孫子搶著來陪，證明老後擁有資產、自主權才是快樂關鍵。

談到台灣少子化與高齡化的雙重國安危機，許舒博更語出驚人地表示，正準備在 6 月開記者會，向政府爭取「0-6 歲一胎補助 100 萬元」。新生兒每年發 15 萬，6 歲發 25 萬，等於 0-6 歲共可領到 100 萬元，比 0-18 歲每月發 5000 元還有吸引力。財源可從龐大的股市證交稅來彌補。